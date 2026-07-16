Điều tra nguyên nhân 3 người đàn ông t.ử v.o.n.g trong 2 xe ô tô

Trước đó, vào chiều 15/7, người dân phát hiện xe ô tô nhãn hiệu KIA mang BKS 88K-5243 dừng đỗ nhiều giờ ven đường theo hướng từ xã Thanh Sơn đi xã Thọ Văn có biểu hiện nghi vấn. Khi mở cửa kiểm tra, người dân phát hiện hai người đàn ông ngồi ở hàng ghế trước đều đã tử vong nên lập tức trình báo cơ quan chức năng.

Hiện trường phát hiện 2 người đàn ông tử vong trên xe ô tô.



Qua xác minh ban đầu, danh tính các nạn nhân được xác định là anh Đ.V.Đ (SN 1996, ngồi ở ghế lái) và anh Đ.V.C (SN 2001, ngồi ở ghế phụ), cả hai cùng trú tại Bản Chăn, xã Tường Hạ, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La.

... Người dân phát hiện một người đàn ông tử vong trên xe ô tô ở đường tránh Vĩnh Yên.



Cũng trong chiều 15/7, tại tuyến đường tránh Vĩnh Yên, người dân tiếp tục phát hiện thêm một người đàn ông tử vong trong xe ô tô mang BKS 19A-033.07.

Ngay sau khi nhận được tin báo, các đơn vị chức năng thuộc Công an tỉnh Phú Thọ đã nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường, đồng thời tổ chức khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi để khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của các nạn nhân.

Tác giả: M.Hiền

Nguồn tin: cand.vn