Điều tra nghi án bé gái 12 tuổi bị sát hại rồi ném xuống giếng

Ngày 21/6, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang điều tra vụ bé gái 12 tuổi tử vong dưới giếng nước trong một rẫy cà phê tại xã Pơng Drang.

Camera của người dân ghi lại được cho là P.B.N. chở bé gái 12 tuổi di chuyển trên đường.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 20/6, Công an xã Pơng Drang tiếp nhận trình báo của bà H. (sinh năm 1985, trú thôn 4, xã Pơng Drang) về việc con gái là cháu M.K.H. (12 tuổi) điều khiển xe máy điện đi học nhưng không trở về nhà.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm, đồng thời trích xuất camera an ninh để xác minh tung tích nạn nhân.

Qua rà soát, cơ quan chức năng phát hiện trong khoảng thời gian từ 13 giờ 30 đến 14 giờ cùng ngày, cháu H. xuất hiện trên xe máy điện cùng một nam thanh niên. Người này được xác định là P.B.N. (sinh năm 2006, trú thôn 9, xã Pơng Drang).

Thi thể cháu gái 12 tuổi được tìm thấy dưới giếng trong rẫy cà phê.

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Khi P.B.N. được mời đến làm việc nhưng ban đầu quanh co, không thừa nhận có liên quan đến sự mất tích của cháu bé.

Trong quá trình tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện thi thể cháu H. dưới một giếng nước nằm trong rẫy cà phê của người dân.

Từ các hình ảnh, chứng cứ thu thập được, P.B.N. sau đó đã thừa nhận hành vi của mình.

Theo lời khai ban đầu, do cho rằng cháu H. nợ tiền nhưng không trả, N. đã hẹn gặp rồi dùng mũ bảo hiểm đánh nhiều lần vào vùng đầu nạn nhân. Khi thấy cháu bé bất tỉnh, N. bế nạn nhân ném xuống giếng.

Sau khi gây án, N. lấy xe máy điện của nạn nhân mang đi cầm cố được 8 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Vũ Long

Nguồn tin: congly.vn