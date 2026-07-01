Điểm thi tốt nghiệp THPT môn Tin học: Hà Tĩnh dẫn đầu cả nước về điểm trung bình

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Môn Tin học kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 ghi nhận nhiều thay đổi đáng chú ý khi số lượng thí sinh dự thi tăng hơn gấp đôi so với năm trước, cho thấy sức hút ngày càng lớn của môn học này. Tuy nhiên, cùng với quy mô mở rộng, mặt bằng điểm số có xu hướng giảm khi điểm trung bình, điểm trung vị và số điểm 10 đều thấp hơn năm 2025, trong khi tỷ lệ bài thi dưới trung bình tăng đáng kể.

Dù vậy, gần 1/3 thí sinh vẫn đạt từ 7 điểm trở lên, cho thấy chất lượng nhóm khá, giỏi vẫn được duy trì. Kết quả cũng phản ánh sự phân hóa rõ nét hơn giữa các nhóm thí sinh và các địa phương, với Hà Tĩnh dẫn đầu cả nước về điểm trung bình, còn Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM và An Giang cùng chia ngôi đầu về số lượng điểm 10.

Tác giả: Chung Thuỷ

Nguồn tin: Báo VOV