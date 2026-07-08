Diễm My 9X chọn xây biệt thự cạnh nhà mẹ chồng, thiết kế khiến nhiều người bất ngờ

Giữa xu hướng xây nhà theo hướng tối ưu diện tích, biệt thự của diễn viên Diễm My 9X lại được thiết kế theo một cách khác: chấp nhận "hy sinh" không gian sử dụng để đổi lấy môi trường sống thoáng đãng, nhiều ánh sáng tự nhiên và mảng xanh.

Bên ngoài căn biệt thự của Diễm My 9X.

Ngôi nhà rộng khoảng 120m² được xây trên khu đất rộng 480m², thuộc tổ hợp "biệt thự đôi" do kiến trúc sư Trần Lê Quốc Bình thiết kế. Hai căn nhà nằm cạnh nhau, một dành cho gia đình Diễm My và một dành cho mẹ chồng, vừa đảm bảo sự riêng tư của mỗi thế hệ, vừa giữ được sự gắn kết trong sinh hoạt hằng ngày.

Kiến trúc bên trong biệt thự vừa cổ điển, vừa hiện đại.

Không gian mở ưu tiên ánh sáng và cây xanh

Điểm nổi bật của căn biệt thự là sự hiện diện của ánh sáng tự nhiên ở gần như mọi khu vực. Từ phòng khách, khu bếp đến hành lang hay cầu thang đều được thiết kế theo hướng mở, giảm tối đa các vách ngăn. Cầu thang đặt giữa nhà vừa đóng vai trò kết nối các tầng, vừa tạo sự phân chia nhẹ nhàng giữa phòng khách và khu bếp mà không làm không gian trở nên bí bách.

Vị trí cầu thang giúp không gian rộng rãi hơn.

Việc bố trí nhiều khoảng mở cũng giúp gió và ánh sáng lưu thông tốt hơn, tạo cảm giác rộng rãi dù diện tích xây dựng không quá lớn.

Tầng hầm trở thành không gian gắn kết gia đình

Thay vì chỉ phục vụ mục đích kỹ thuật như nhiều công trình khác, tầng hầm của biệt thự được biến thành khu sinh hoạt chung với phòng chiếu phim, hầm rượu và khu thư giãn.

Đây được xem là một trong những điểm nhấn của ngôi nhà, tạo thêm không gian để các thành viên quây quần sau những giờ làm việc và học tập.

Căn bếp trở thành trung tâm của cuộc sống sau khi có con

Nếu trước đây công việc nghệ thuật chiếm phần lớn thời gian của Diễm My thì sau khi trở thành mẹ, căn bếp lại trở thành nơi cô yêu thích nhất trong nhà.

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Không gian được thiết kế rộng rãi, liền mạch với phòng khách, giúp việc nấu nướng, chăm con và sinh hoạt gia đình diễn ra thuận tiện hơn. Theo nữ diễn viên, sau khi lập gia đình và có con, những bữa cơm chung trở thành ưu tiên lớn trong cuộc sống.

Khu bếp gọn gàng và khá ấm cúng.

Thiết kế tối giản nhưng đề cao trải nghiệm sống

Các phòng ngủ được bố trí theo phong cách tối giản, ưu tiên công năng và sự thư giãn thay vì sử dụng nhiều chi tiết trang trí.

Đặc biệt, phòng của con được tính toán kỹ về ánh sáng, độ an toàn và không gian vui chơi để phù hợp với quá trình phát triển của trẻ trong những năm đầu đời.

Phòng ngủ master của gia chủ.

Trong khi đó, tầng áp mái tập trung các không gian phụ như phòng làm việc, phòng gym, phòng thờ và khu giặt, giúp hai tầng sinh hoạt chính luôn thông thoáng.

Tầng áp mái được tận dụng để làm không gian đọc sách, làm việc.

Chấp nhận giảm diện tích để có môi trường sống chất lượng hơn

Một trong những quyết định đáng chú ý nhất của vợ chồng Diễm My là không xây kín toàn bộ khu đất. Thay vào đó, nhiều diện tích được dành cho sân vườn và cây xanh nhằm cải thiện vi khí hậu cũng như mang lại không gian thư giãn cho các thành viên.

Căn nhà có nhiều ánh sáng tự nhiên chiếu vào.

Theo nữ diễn viên, sau khi có con, cô càng nhận ra môi trường sống không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn tác động trực tiếp đến tinh thần của cả gia đình.

Đối với Diễm My, giá trị lớn nhất của căn biệt thự không nằm ở kiến trúc hay quy mô, mà ở việc đây là nơi lưu giữ những cột mốc quan trọng của gia đình nhỏ. Đồng thời, mô hình "biệt thự đôi" cũng cho thấy một cách dung hòa giữa nhu cầu sống riêng của thế hệ trẻ và sự gắn kết với cha mẹ – điều vẫn được nhiều gia đình Việt coi trọng trong cuộc sống hiện đại.

Tác giả: Hạnh Nguyên (t/h)

Nguồn tin: gocnhinphaply.nguoiduatin.vn