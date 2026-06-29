Điểm chuẩn lớp 10 dự kiến tăng mạnh

Kỳ tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 ở TP HCM là kỳ tuyển sinh lớp 10 đầu tiên sau khi sáp nhập các địa phương, với quy mô thí sinh tham dự rất lớn và đề thi có nhiều thay đổi để phù hợp tình hình ở cả 3 khu vực (TP HCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu).

Khó có chuyện điểm chuẩn quá thấp

Theo các chuyên gia tuyển sinh, thực tế đề thi lớp 10 ở TP HCM năm nay khá "dễ thở", phổ điểm cao ở cả 3 môn sau khi công bố. Vì vậy, có thể dự báo điểm chuẩn lớp 10 năm nay tăng khoảng 2 - 3 điểm ở cả 3 tốp trường, nhất là tại khu vực 1 (TP HCM).

Thầy Đặng Hữu Trí, Tổ trưởng Tổ Toán - Trường THCS Nguyễn Du (phường Bến Thành), dự đoán mặt bằng điểm chuẩn lớp 10 của nhiều trường THPT năm nay sẽ tăng đáng kể, có thể cao hơn khoảng 2 - 3 điểm so với năm học trước.

Ông Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân (phường Bến Thành), cho rằng sau khi điểm chuẩn các trường chuyên và trường có lớp tích hợp được công bố, có thể thấy mặt bằng điểm chuẩn lớp 10 năm nay có xu hướng nhích lên. Do đó, nhiều khả năng nhóm trường tốp đầu sẽ tăng điểm chuẩn khoảng 0,5 - 1,5 điểm; nhóm trường tốp giữa tăng 0,5 - 1 điểm. "Đáng chú ý, các trường tốp cuối có thể tăng 1 - 2 điểm. Chuyện điểm chuẩn quá thấp như một số năm trước sẽ khó xuất hiện" - ông nhận định.

Thí sinh hoàn thành kỳ thi vào lớp 10 tại TP HCM năm 2026. Ảnh: HOÀNG TRIỀU



Theo ông Huỳnh Thanh Phú, đề thi năm nay được đánh giá có tính phân hóa nhưng vẫn gần gũi, giúp thí sinh phát huy năng lực, thay vì chỉ kiểm tra khả năng ghi nhớ. Tuy nhiên, điểm chuẩn khu vực 2 (Bình Dương) và 3 (Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây) vẫn là ẩn số khó dự đoán. Bởi lẽ, đây là năm đầu tiên Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) áp dụng định hướng ra đề mới theo mô hình của TP HCM sau sáp nhập.

Hiệu trưởng một trường THPT cho rằng sau khi Sở GD-ĐT TP HCM công bố điểm chuẩn lớp 10 chuyên và tích hợp, có thể nhận định điểm chuẩn lớp 10 hệ đại trà cũng sẽ tăng mạnh. "Điểm chuẩn lớp 10 sẽ tăng ở các trường thuộc khu vực 1, đặc biệt tăng cao ở những trường tốp giữa - nơi có tỉ lệ chọi cao" - ông nhận xét.

Gia tăng cơ hội trúng tuyển

Ngày mai, 30-6, chậm nhất là đến 15 giờ, Sở GD-ĐT TP HCM sẽ công bố điểm chuẩn lớp 10 hệ đại trà các trường THPT công lập trên địa bàn.

Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM, nhấn mạnh sau khi biết điểm chuẩn lớp 10, nếu trúng tuyển, thí sinh cần phải xác nhận nhập học trên hệ thống tuyển sinh lớp 10 của sở (địa chỉ: https://ts10.hcm.edu.vn). Tiếp đó, thí sinh nộp hồ sơ nhập học trực tiếp tại trường THPT mà mình trúng tuyển theo hướng dẫn của từng trường.

Nhiều phụ huynh đồng hành với con em mình tại kỳ thi vào lớp 10 vừa qua. Ảnh: HOÀNG TRIỀU



Đến 17 giờ ngày 24-6, 3.133 thí sinh đã xác nhận nhập học vào các trường chuyên và trường có lớp tích hợp trên địa bàn TP HCM. Đó là các trường: Phổ thông Năng khiếu - ĐHQG TP HCM, THPT chuyên Lê Hồng Phong, THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, THPT chuyên Hùng Vương (khu vực 2), THPT chuyên Lê Quý Đôn (khu vực 3) và những trường có lớp tích hợp.

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Theo ghi nhận, đa số thí sinh xác nhận nhập học vào các trường chuyên tại TP HCM đều đạt kết quả cao trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 vừa qua. Đáng chú ý, qua khâu lọc ảo cho thấy các thí sinh này đều đồng thời đăng ký xét tuyển vào lớp 10 hệ đại trà tại các trường THPT thuộc nhóm đầu của thành phố như Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Quý Đôn...

Sau khi thí sinh xác nhận nhập học vào trường chuyên và trường có lớp tích hợp, Sở GD-ĐT TP HCM sẽ thực hiện lọc ảo, xóa các nguyện vọng còn lại tại hệ đại trà, từ đó giải phóng chỉ tiêu cho các trường THPT. "Đây là nỗ lực của Sở GD-ĐT nhằm tạo điều kiện gia tăng cơ hội trúng tuyển cho những thí sinh còn lại đang chờ kết quả xét tuyển vào các trường đại trà trên toàn thành phố" - ông Nguyễn Văn Phong giải thích.

Trước đó, nhiều phụ huynh thắc mắc vì sao sau khi có điểm thi lớp 10, Sở GD-ĐT TP HCM chưa công bố điểm chuẩn hệ đại trà, dù đã công bố điểm chuẩn lớp 10 chuyên và tích hợp. Theo ông Nguyễn Văn Phong, những năm trước, ở TP HCM, việc xét tuyển được thực hiện tuần tự - xong hết nguyện vọng 1 rồi mới đến nguyện vọng 2, 3. Sau khi TP HCM sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, Ban Chỉ đạo thi đã thống nhất chuyển sang phương án xét tuyển đồng thời cả 3 nguyện vọng cùng lúc và công bố kết quả chung.

"Việc Sở GD-ĐT chậm công bố điểm chuẩn lớp 10 không phải vì xử lý không kịp, mà là do sở đang nỗ lực giảm thiểu tỉ lệ nguyện vọng ảo, tránh tình trạng thí sinh trường chuyên trúng tuyển đồng thời ở trường đại trà, làm mất cơ hội, chỉ tiêu của thí sinh khác" - ông Nguyễn Văn Phong thông tin.

Có thể tuyển bổ sung

Lãnh đạo Sở GD-ĐT TP HCM lưu ý: Thí sinh trúng tuyển nhưng không nộp hồ sơ nhập học hoặc không thực hiện xác nhận nhập học đúng thời hạn quy định mà không có lý do chính đáng (ốm đau, tai nạn hoặc các trường hợp bất khả kháng) được cơ quan có thẩm quyền xác nhận, thì sẽ bị coi là từ chối quyền trúng tuyển. Những thí sinh này sẽ không được bảo lưu kết quả thi và mất quyền tham gia các đợt tuyển sinh tiếp theo (bao gồm cả đợt tuyển bổ sung) trong cùng năm học.

Hồ sơ nhập học lớp 10 gồm: Bản chính học bạ cấp THCS; bản sao giấy khai sinh hợp lệ (trích lục hoặc có công chứng); phiếu đăng ký xét tốt nghiệp THCS năm 2026; phiếu thi tuyển vào lớp 10 năm học 2026-2027; phiếu báo điểm tuyển sinh lớp 10 - có ghi nhận điểm thi và 3 nguyện vọng; giấy chứng nhận đoạt giải, thành tích...

Hầu hết những giấy tờ nêu trên sẽ do trường THCS cấp cho thí sinh. Các trường THCS hiện nay sử dụng học bạ điện tử nên "Bản chính học bạ cấp THCS" sẽ được hiểu là bản in ra từ học bạ số, có chữ ký của ban giám hiệu và đóng dấu của nhà trường.

Đề cập việc tuyển sinh bổ sung lớp 10, lãnh đạo Sở GD-ĐT TP HCM cho biết tùy tình hình thí sinh nộp hồ sơ trúng tuyển thực tế và nhu cầu của các trường THPT. Sở GD-ĐT có thể xem xét tổ chức tuyển sinh bổ sung, ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện nhằm bảo đảm quyền lợi cho thí sinh và tuyển đủ chỉ tiêu cho các trường còn thiếu. Đối tượng tuyển sinh bổ sung là thí sinh đã tham dự kỳ thi lớp 10 nhưng không trúng tuyển cả 3 nguyện vọng từng đăng ký.

Trúng tuyển nguyện vọng nào, học nguyện vọng đó Ông Huỳnh Văn Đà, Phòng Quản lý chất lượng - Sở GD-ĐT TP HCM, cho biết việc xét tuyển lớp 10 được thực hiện theo thứ tự ưu tiên từ nguyện vọng 1 đến nguyện vọng 3. Khi đã trúng tuyển nguyện vọng nào thì học sinh phải nhập học tại trường trúng tuyển, không được thay đổi nguyện vọng. Tuy nhiên, trong quá trình học tập, học sinh vẫn có thể làm thủ tục chuyển trường theo quy định. Trường hợp học sinh đã hoàn thành học kỳ I và có kết quả học tập theo yêu cầu, việc chuyển trường có thể được xem xét nếu tổ hợp môn lựa chọn của trường chuyển đi và trường chuyển đến tương đồng. Nếu chương trình học hoặc tổ hợp môn giữa 2 trường có sự khác biệt, học sinh phải hoàn thành năm học hiện tại và thực hiện các yêu cầu bổ sung đối với những môn học còn thiếu trước khi được xem xét chuyển trường. Việc chuyển trường chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của cả hiệu trưởng trường chuyển đi lẫn hiệu trưởng trường chuyển đến theo quy định hiện hành.

Tác giả: Đặng Trinh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động