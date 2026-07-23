Địa điểm triển khai dự án khu dân cư mới hơn 244 tỷ đồng tại Hà Tĩnh

Ảnh minh họa.

Theo đó, dự án có diện tích đất sử dụng khoảng 8,8 ha, được triển khai tại xã Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

Mục tiêu dự án là xây dựng hoàn thiện kết cấu hạ tầng khu dân cư, đầu tư xây dựng phần thô, hoàn thiện mặt ngoài các công trình nhà ở nằm trên mặt tiền giáp đường gom Quốc lộ 1 theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt; nâng cao lợi thế, phát huy hiệu quả khai thác, sử dụng quỹ đất, góp phần phát triển đô thị và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Dự án có quy mô đầu tư xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên toàn bộ diện tích khoảng 8,8 ha; đầu tư xây dựng phần thô, hoàn thiện mặt ngoài các công trình nhà ở nằm trên mặt tiền giáp đường gom Quốc lộ 1 và các công trình thương mại dịch vụ, nhà văn hóa, thể dục thể thao theo quy hoạch chi tiết được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tổng vốn đầu tư dự kiến của dự án khoảng 244,8 tỷ đồng (không bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và tiền sử dụng đất).

Tổng vốn đầu tư của dự án là dự kiến làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo quy định, không sử dụng để tính toán tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và nghĩa vụ tài chính của nhà đầu tư trúng thầu của dự án. Việc xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của dự án được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai.

...

Thời hạn hoạt động dự án là 50 năm, tính từ ngày nhà đầu tư được quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất.

UBND tỉnh Hà Tĩnh quy định hoàn thành toàn bộ dự án, đưa vào hoạt động, khai thác trong thời gian 24 tháng kể từ ngày có quyết định giao đất, cho thuê đất.

UBND tỉnh Hà Tĩnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan tham mưu tổ chức thực hiện Quyết định này theo đúng quy định của pháp luật; thường xuyên kiểm tra, giám sát đôn đốc việc thực hiện dự án, kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh các nội dung liên quan.

Đồng thời đăng tải quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định của pháp luật.

Sở Tài chính hướng dẫn bên mời thầu, nhà đầu tư trúng thầu thực hiện đầy đủ các hồ sơ, thủ tục đầu tư để triển khai dự án theo đúng quy định; chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương thường xuyên theo dõi, giám sát việc tuân thủ các nội dung tại Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư.

Sở Tài chính phối hợp với các đơn vị có liên quan xác định các nghĩa vụ tài chính của nhà đầu tư khi triển khai thực hiện dự án; phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường xác định giá đất cụ thể.

Tác giả: Lê Lê

Nguồn tin: congnghiepnongthon.vn