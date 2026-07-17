Đi dự đám tang, người đến viếng sốc nặng khi thấy cảnh tượng trước mắt

Your browser does not support the video tag.

Đoạn clip do Edimar Doydora ghi lại cho thấy đàn mối bay vào nhà, phủ kín quan tài, rèm cửa trắng, đèn, tường và sàn nhà ở Bohol, Philippines.

Có thể thấy côn trùng cũng bay thành đàn bên ngoài nhà khiến người đến viếng khó di chuyển hoặc đến gần quan tài vào ngày 28/6.

Gia đình cho biết lễ tang của Felix Q Bonio vừa mới bắt đầu sau khi thi thể ông được đưa về từ nhà tang lễ vào tối hôm đó.

Hàng ngàn con mối bay vào nhà khiến người dân bất ngờ.

...



Sau khi đọc kinh vào khoảng 10h tối giờ địa phương, đàn mối đột nhiên bay vào nhà với số lượng lớn, buộc người thân phải tránh xa quan tài khi côn trùng tiếp tục bay quanh phòng.

Không thể đến gần, gia đình đã tắt đèn trong nhà, chỉ để lại nến và đèn ngoài trời để giảm số lượng côn trùng tụ tập bên trong.

Họ cũng đổ đầy nước vào một chậu và chiếu đèn pin vào đó, dùng ánh sáng để thu hút mối tránh xa người đến viếng và hướng về phía nước.

Hiện tượng mối bay thành đàn là một hiện tượng theo mùa phổ biến ở Philippines trong thời tiết ẩm ướt và mưa nhiều.

Trong thời gian này, mối cánh sinh sản sẽ rời tổ để giao phối và xây tổ mới, thường tập trung xung quanh những nguồn sáng mạnh và xuất hiện thành từng đàn lớn gần nhà cửa, đường sá và phương tiện giao thông.

Tác giả: Phương Linh (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn