Đề xuất mở rộng Khu công nghiệp Phú Vinh tại Hà Tĩnh

Tại buổi làm việc, Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng hạ tầng Phú Vinh đã báo cáo đề xuất nghiên cứu đầu tư khu công nghiệp mới hoặc mở rộng Khu công nghiệp Phú Vinh hiện hữu với quy mô khoảng 342 ha.

Doanh nghiệp cho biết, nhu cầu mở rộng xuất phát từ thực tiễn thu hút đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ cao, bán dẫn, luyện kim, kết cấu thép,… đồng thời nhằm khai thác hiệu quả hạ tầng sau khi các khó khăn về điện, nước được tháo gỡ.

Công ty cũng đề xuất phát triển nhà ở công nhân để đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho người lao động trong khu công nghiệp.

Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ngành và địa phương thống nhất đánh giá đây mới là giai đoạn doanh nghiệp nghiên cứu, khảo sát và lập hồ sơ đề xuất. Đồng thời ghi nhận, ủng hộ tinh thần chủ động tìm hiểu cơ hội đầu tư của doanh nghiệp.

Các ý kiến cũng đề nghị Công ty tiếp tục rà soát quỹ đất, cập nhật hiện trạng sử dụng đất, nghiên cứu kỹ quy hoạch và các điều kiện theo quy định của pháp luật để xây dựng phương án phù hợp.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Võ Tá Nghĩa, Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng hạ tầng Phú Vinh trong hoạt động đầu tư, thu hút các dự án vào Khu kinh tế Vũng Áng thời gian qua.

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Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh hoan nghênh sự quan tâm của doanh nghiệp đối với việc tiếp tục nghiên cứu đầu tư tại Hà Tĩnh.

Ông Nghĩa cho biết, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh cùng các cơ quan, đơn vị liên quan sẽ phối hợp, hướng dẫn và cung cấp thông tin theo thẩm quyền trong quá trình doanh nghiệp nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ.

Việc xem xét đầu tư khu công nghiệp mới hoặc mở rộng khu công nghiệp hiện hữu phải bảo đảm phù hợp với quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt và đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đề nghị Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng hạ tầng Phú Vinh tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến, thu hút các dự án thứ cấp nhằm nâng cao tỷ lệ lấp đầy Khu công nghiệp Phú Vinh hiện hữu.

Sau khi Đề án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vũng Áng đến năm 2050 được cấp có thẩm quyền phê duyệt và đáp ứng các điều kiện theo quy định, doanh nghiệp có thể tiếp tục nghiên cứu, đề xuất đầu tư theo định hướng phát triển khu công nghiệp sinh thái, công nghệ cao và trung tâm năng lượng.

Tác giả: Lê Lê

Nguồn tin: thanhnienviet.vn