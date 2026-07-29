Đầu tư tiền ảo thua lỗ, bác sĩ trẻ thành "siêu trộm", đột nhập 3 tiệm vàng "khoắng" hơn 5 tỷ đồng

Ngày 28/7, TAND khu vực 1 Tp.Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Duy Nhật (SN 1996, trú phường Thanh Thủy, Tp.Huế) về tội Trộm cắp tài sản. Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Duy Nhật 11 năm tù về tội danh trên.

Bị cáo Nguyễn Duy Nhật tại phiên tòa xét xử sơ thẩm (Ảnh: Ngọc Minh/Dân trí)

Theo cáo trạng, tại thời điểm phạm tội, Nguyễn Duy Nhật là bác sĩ công tác tại Khoa Đột quỵ, Bệnh viện Trung ương Huế. Trong quá trình công tác, Nhật tham gia đầu tư vào thị trường tiền ảo (Crypto) nhưng bị thua lỗ, dẫn đến nợ nần, vay tiền của nhiều người ngoài xã hội và mất khả năng chi trả.

Để có tiền trả nợ, tiếp tục đầu tư tiền ảo, trong khoảng thời gian tháng 6-7/2025, bị cáo Nhật đã nhiều lần đột nhập các tiệm vàng trên địa bàn Tp.Huế để trộm cắp tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, vụ trộm đầu tiên xảy ra ngày 13/6/2025 tại tiệm vàng Kim Liên Chinh ở chợ Dạ Lê, phường Thanh Thủy. Nhật đột nhập lấy trộm 12 nhẫn vàng tây cùng nhiều trang sức bằng bạc, bán được 44 triệu đồng.

Đến ngày 10/7/2025, bị cáo tiếp tục đột nhập tiệm vàng Kim Châu Lam tại chợ Thần Phù, phường Hương Thủy, lấy 7 dây chuyền vàng tây cùng nhiều trang sức bằng bạc, bán được 65 triệu đồng.

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Nghiêm trọng nhất là vụ trộm xảy ra ngày 21/7/2025 tại tiệm vàng Thành 41, nằm trong chợ Cống, phường Vỹ Dạ. Cơ quan chức năng xác định sau khi đột nhập vào bên trong, Nhật lấy trộm khoảng 700 mẫu trang sức bằng vàng và vàng trắng các loại (12K-24K), tổng giá trị hơn 4,9 tỷ đồng.

Sau khi gây án, Nhật mang 19 loại trang sức đến tiệm vàng Kim Yến Yến tại chợ Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) bán được 286 triệu đồng. Khi quay về Huế cất số trang sức còn lại, Nhật bị lực lượng Cảnh sát hình sự Công an Tp.Huế bắt giữ cùng tang vật.

Cơ quan tố tụng xác định, tổng giá trị tài sản bị cáo chiếm đoạt qua ba vụ trộm là hơn 5 tỷ đồng. Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Quá trình điều tra, Nguyễn Duy Nhật còn khai nhận gây ra thêm 2 vụ trộm trước đó.

HĐXX cũng xem xét nhiều tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo như: Có nhân thân tốt, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; từng được tặng nhiều giấy khen vì có thành tích trong công tác và phong trào thanh niên; nhiều năm đạt danh hiệu học sinh giỏi, tích cực tham gia hiến máu tình nguyện… Ngoài ra, bị cáo đã vận động gia đình bồi thường thiệt hại cho các bị hại. Một số bị hại cũng có đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và hình phạt đối với bị cáo.

Sau khi xem xét toàn bộ tính chất vụ án, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Duy Nhật 11 năm tù về tội Trộm cắp tài sản.

Tác giả: Khánh Linh

Nguồn tin: nguoiduatin.vn