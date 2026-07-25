Đấu giá đất nông thôn ở Hà Tĩnh: Vì sao giá khởi điểm lên tới hơn 5,3 tỷ đồng?

Ngày 23/7, Công ty Đấu giá hợp danh Hồng Lĩnh thông báo đấu giá quyền sử dụng 15 lô đất tại vùng Lối Vai, thôn Thạch Vĩnh (thôn Vĩnh An cũ), xã Toàn Lưu, tỉnh Hà Tĩnh.

Giá khởi điểm 15 lô đất ở xã Toàn Lưu dao động từ 3 đến hơn 5,3 tỷ đồng. Ảnh: HN.



Theo thông báo, các lô đất có diện tích từ 200 đến 288,1m². Trong đó, 13 lô diện tích 200m² có giá khởi điểm 3,096 tỷ đồng/lô, tương đương khoảng 15,5 triệu đồng/m².

Lô đất có diện tích lớn nhất 288,1m² được đưa ra đấu giá với giá khởi điểm hơn 5,351 tỷ đồng, tương đương khoảng 18,6 triệu đồng/m². Một lô khác rộng 234,8m² có giá khởi điểm hơn 4,361 tỷ đồng.

Nền của 15 lô đất đang là mặt ruộng. Ảnh: HN.



Tiền đặt trước đối với các lô đất dao động từ 929 triệu đồng đến hơn 1,606 tỷ đồng; bước giá từ 150 triệu đồng đến 265 triệu đồng mỗi lần trả giá.

Đây là đợt đấu giá quyền sử dụng đất do UBND xã Toàn Lưu là đơn vị có tài sản đấu giá, Công ty Đấu giá hợp danh Hồng Lĩnh là đơn vị tổ chức thực hiện.

Khi thông báo đấu giá đất của Công ty Đấu giá hợp danh Hồng Lĩnh đăng lên mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng đây là khu vực nông thôn nhưng giá khởi điểm lại quá cao. Nhất là trong bối cảnh thị trường bất động sản Hà Tĩnh thời gian gần đây đang trầm lắng.

Hạ tầng kết nối chưa đồng bộ. Ảnh: HN.

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Anh Trương Văn Hoàng (trú phường Thành Sen) chia sẻ, thời gian này, thấy thị trường bất động sản lắng xuống nên gia đình anh đang tìm miếng đất ở khu vực xã Toàn Lưu để đầu tư. Tuy nhiên, khi thấy giá khởi điểm của 15 lô đất nói trên, anh Hoàng tỏ ra bất ngờ. “Giá khởi điểm từ 3 đến hơn 5 tỷ đồng thì khi đấu sẽ còn cao hơn nữa. Trong khi, Toàn Lưu là vùng nông thôn” - anh Hoàng nói.

Ghi nhận của phóng viên tại khu vực đấu giá cho thấy hạ tầng cơ bản đã được đầu tư với hệ thống đường giao thông, vỉa hè... Tuy nhiên, cuối khu vực đấu giá, các tuyến đường chưa được xây dựng kết nối đồng bộ, phía trước, người dân đang canh tác trồng lúa. Nền đất đưa ra đấu giá đang là ruộng lúa.

Trao đổi với phóng viên Báo Đại đoàn kết, ông Trần Bá Hoành, Phó Chủ tịch UBND xã Toàn Lưu cho biết, mức giá khởi điểm được địa phương xây dựng trên cơ sở thuê đơn vị tư vấn khảo sát giá chuyển nhượng thực tế của các lô đất có vị trí tương đồng và phát sinh giao dịch trong thời gian gần thời điểm tổ chức đấu giá.

Theo ông Hoành, sau khi tổng hợp kết quả khảo sát, đơn vị tư vấn báo cáo để UBND xã xem xét, quyết định mức giá khởi điểm. Địa phương xác định việc xây dựng giá phải bảo đảm sát với giá thị trường nhằm hạn chế nguy cơ thất thu ngân sách nhà nước.

Cuối khu vực đấu giá, hạ tầng chưa được kết nối đồng bộ, người dân đang canh tác lúa. Ảnh: HN.



Lãnh đạo UBND xã Toàn Lưu cho biết, khu vực đưa ra đấu giá được đánh giá là một trong những vị trí thuận lợi của địa phương. Theo khảo sát của xã, trước đây một số lô đất có diện tích khoảng 200m² tại khu vực này từng được giao dịch trên thị trường với mức khoảng 3,4 tỷ đồng.

Ông Hoành cũng cho rằng đây là đấu giá quyền sử dụng đất nên người dân có quyền cân nhắc tham gia khi thấy mức giá phù hợp. Trường hợp đấu giá không thành, địa phương sẽ tiếp tục tổ chức đấu giá lại theo quy định.

Đây là đợt đấu giá đầu tiên của xã Toàn Lưu kể từ năm 2023. Ảnh: HN.



Theo Phó Chủ tịch UBND xã Toàn Lưu, đây là phiên đấu giá quyền sử dụng đất đầu tiên của địa phương kể từ năm 2023. Ngoài 15 lô đất nêu trên, một đơn vị đấu giá khác cũng đã ký hợp đồng để tổ chức đấu giá thêm 14 lô đất trên địa bàn trong thời gian tới.

Tác giả: Hạnh Nguyên

Nguồn tin: Báo Đại Đoàn Kết