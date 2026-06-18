Danh tính nam sinh 14 tuổi bị người đàn ông dùng xẻng đánh tử vong, hé lộ chuyện xảy ra trước đó

Liên quan đến sự việc một nam sinh bị người đàn ông dùng xẻng đánh tử vong giữa đường, xảy ra tại TP.HCM hôm 15/6 gây xôn xao dư luận, nạn nhân trong vụ việc là em Đ.M.H. (14 tuổi, trú xã Xuân Thới Sơn, TP.HCM) còn nghi phạm là Trịnh Trọng Hoàn (54 tuổi, trú xã Xuân Thới Sơn).

Ngoài ra, một nam sinh khác bị thương trong vụ việc là T.A.K. (13 tuổi, trú cùng xã). Hiện sức khỏe của em K. đã ổn định.

Thông tin trên báo Pháp luật TP.HCM cho hay, theo lời kể của em K. với gia đình, vào ngày xảy ra sự việc, 2 em rủ nhau qua nhà bạn gần đó chơi. Khi đi qua nhà ông Hoàn, em H. có buông lời trêu chọc nhưng không thấy ai. Lúc đến nhà bạn, vì bạn không có nhà nên H. và K. quay xe về thì xảy ra sự việc đau lòng.

Nghi phạm trong vụ việc là người đàn ông 54 tuổi. (Ảnh: Pháp luật TP.HCM)



Theo một số người dân sống gần hiện trường, ông Hoàn được cho là có biểu hiện bất thường về tâm lý trong thời gian dài. Trước đây cũng từng xảy ra một số vụ việc ông này tấn công người dân địa phương mà không rõ nguyên nhân.

Về vấn đề này, đại diện cơ quan chức năng cho hay sẽ tiến hành xác minh, thu thập hồ sơ liên quan và thực hiện các thủ tục giám định pháp y tâm thần nếu cần thiết để làm rõ tình trạng năng lực nhận thức, điều khiển hành vi của ông Hoàn tại thời điểm xảy ra sự việc.

... Hiện trường nơi xảy ra vụ việc thương tâm. (Ảnh: Tiền Phong)



Trước đó, nguồn tin trên báo Tiền Phong cho hay vào sáng ngày 15/6, hai nam sinh đang di chuyển bằng xe đạp điện trên đường Xuân Thới Sơn 16 (xã Xuân Thới Sơn, TP.HCM) thì bị một người đàn ông dùng xẻng lao tới tấn công. Bị đánh bất ngờ, một nam sinh đã bỏ chạy, nam sinh còn lại bị đánh gục, nằm bất tỉnh bên lề đường.

Phát hiện sự việc, người dân đã đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn song vì vết thương quá nặng nên em không qua khỏi.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Xuân Thới Sơn phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phong tỏa hiện trường, khám nghiệm và đưa người đàn ông liên quan về làm việc để phục vụ công tác điều tra.

Công an TP.HCM hiện đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Tác giả: Lam Giang

Nguồn tin: phunumoi.net.vn