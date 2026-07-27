Đánh bại Thái Lan, tuyển bóng chuyền nam Việt Nam lần đầu Vô địch SEA V.Cup

Trước giờ thi đấu, giới chuyên môn đánh giá đây sẽ là màn so tài cân sức giữa hai đội bóng mạnh của khu vực. Thực tế trên sân đã chứng minh nhận định đó khi cả Việt Nam và Thái Lan liên tục tạo ra những pha bóng giằng co, hấp dẫn.

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam lần đầu tiên giành chức Vô địch một chặng đấu của sân chơi khu vực. Ảnh: VFV



HLV Federico Rampazzo tiếp tục đặt niềm tin vào đội hình quen thuộc gồm chuyền hai Đinh Văn Duy, các chủ công Nguyễn Ngọc Thuân, Văn Tiên, đối chuyền Đinh Văn Phương, cặp phụ công Duy Tuyến - Thế Khải cùng libero Đức Hoàng.

Dù nhập cuộc khá thận trọng, đội tuyển Việt Nam vẫn để Thái Lan tận dụng tốt cơ hội để giành chiến thắng 25-22 ở set đấu mở màn.

Không nao núng sau thất bại, các tay đập Việt Nam nhanh chóng lấy lại thế trận. Với lối chơi gắn kết và khả năng phòng ngự hiệu quả, Ngọc Thuân cùng các đồng đội thắng 25-23 ở set 2 trước khi tiếp tục áp đảo đối thủ để thắng set 3 với điểm số 25-19, qua đó vượt lên dẫn 2-1.

...

Bị dồn vào thế chân tường, Thái Lan vùng lên mạnh mẽ trong set 4. Những pha phát bóng uy lực và khả năng chắn bóng hiệu quả giúp đội bóng "xứ chùa vàng" thắng cách biệt 25-15, đưa trận đấu vào ván quyết định.

Ở thời khắc căng thẳng nhất, đội tuyển Việt Nam đã thể hiện bản lĩnh đúng lúc. Phụ công Thế Khải liên tiếp tỏa sáng trong những điểm số quyết định, góp công lớn giúp đội tuyển giành chiến thắng 15-10 ở set 5.

Khép lại trận đấu với chiến thắng 3-2, đội tuyển nam Việt Nam chính thức đăng quang chặng 2 SEA V.Cup 2026, đồng thời chấm dứt chuỗi 3 thất bại liên tiếp trước Thái Lan tại giải năm nay.

Chức Vô địch lịch sử là phần thưởng xứng đáng cho sự tiến bộ của thầy trò HLV Federico Rampazzo, đồng thời khẳng định vị thế ngày càng vững chắc của bóng chuyền nam Việt Nam trên đấu trường khu vực.

Tác giả: Bảo Anh

Nguồn tin: Báo Văn Hóa

