Đánh bại Lý Hoàng Nam, Phúc Huỳnh vô địch Asia Open 2026

Chiều nay (7/6), Phúc Huỳnh với Lý Hoàng Nam so tài trong trận chung kết đơn nam giải pickleball Asia Open 2026. Đây là trận đấu nhận được sự quan tâm rất lớn của người hâm mộ khi Phúc Huỳnh và Lý Hoàng Nam là những tay vợt hàng đầu Việt Nam và đang có phong độ cao.

Ở set đấu đầu tiên, Phúc Huỳnh nhập cuộc tốt và liên tục ghi điểm trước Lý Hoàng Nam. Những pha trái hay tay, đánh dọc dây và cắt bóng trên lưới của tay vợt sinh năm 2001 khiến Lý Hoàng Nam gặp nhiều khó khăn và thua 13-21.

Phúc Huỳnh vô địch Asia Open 2026.

Bước sang set đấu thứ hai, Lý Hoàng Nam và Phúc Huỳnh cống hiến cho khán giả trận đấu hay, mãn nhãn với màn rượt đuổi điểm số hấp dẫn. Đây là set đấu mà Lý Hoàng Nam chơi tốt và thắng 23-21.

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Ở set đấu quyết định, Phúc Huỳnh đã cho thấy được đẳng cấp của mình với những pha đánh bóng nhanh, tốc độ và chuẩn xác. Tay vợt này đã đánh bại đàn anh với tỉ số 21-11, qua đó vô địch Asia Open 2026. Đây là chức vô địch giàu cảm xúc của Phúc Huỳnh khi anh vượt qua cả Quang Dương và Lý Hoàng Nam.

Ở trận chung kết đơn nữ Asia Open 2026 diễn ra chiều 7/6, Roos Van Reek đã giành chiến thắng trước Sophia Phương Anh tại trận chung kết với tỉ số 2-0, điểm số các set là 21-11 và 21-12.

Tác giả: Trí Minh

Nguồn tin: Báo VOV