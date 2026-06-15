Đang ngủ trên vỉa hè, ông lão bán vé số bị thanh niên lấy đá đ.ậ.p vào đầu: Nguyên nhân gây phẫn nộ

Theo đó vào khoảng 1 giờ sáng ngày 13/6, ông N.V.H. (70 tuổi, trú tại ấp Bình Lương, xã Thủ Thừa, Tây Ninh), người mưu sinh bằng nghề bán vé số dạo, đang nằm ngủ trên vỉa hè ven Quốc lộ 1, khu vực Cầu Voi (ấp 5, xã Thủ Thừa) thì bị một thanh niên tiếp cận.

Camer an ninh nhà dân bên đường đã ghi lại khoảnh khắc thanh niên mặc áo thun trắng in hình phía sau, tóc hớt cao từ đèn tín hiệu giao thông khu vực Cầu Voi ấp 5, xã Thủ Thừa (Tây Ninh) đến khu vực ông N.V.H đang nằm. Đối tượng nhặt cục đá lớn, bước sát nơi ông H. nằm rồi đập thật mạnh vào đầu nạn nhân.

Ông H. chưa kịp phản ứng, đối tượng liên tục dùng chân đá vào cơ thể ông. Biết nạn nhân không còn khả năng kháng cự, đối tượng lập tức lục túi quần bên trái móc ra một xấp giấy giống như tiền và vé số, sau đó tiếp tục lục túi quần bên phải tìm thêm tài sản.

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Trong quá trình này, một người chạy xe máy đậu ven quốc lộ 1 pha đèn vào thanh niên. Bị giật mình, đối tượng liền bước ra giải thích điều gì đó. Xe máy chạy đi, đối tượng quay vào hành hung nạn nhân dù không hề bị kháng cự. Sau đó, đối tượng rời khỏi hiện trường, bỏ lại ông H. bị chấn thương nặng ở đầu và cơ thể.

Sáng cùng ngày, dân địa phương phát hiện ông H. có nhiều vết thương, một mình không thể ngồi gượng dậy, nghi bị đánh nên báo gia đình chở về để đưa điều trị. "Qua hình ảnh camera, có khả năng đây là vụ đánh người để cướp tài sản, đối tượng rất manh động khi gây án, xem xong clip ai cũng phẫn nộ”, một người dân bức xúc chia sẻ trên Dân Việt.

Sáng 15/6, thông tin trên Người Lao Động, UBND xã Thủ Thừa (tỉnh Tây Ninh) cho biết Công an xã đang khẩn trương điều tra, truy tìm đối tượng liên quan vụ hành hung một người bán vé số lớn tuổi rồi nghi cướp tài sản xảy ra trên địa bàn.

Tác giả: Hương Trà (T/H)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn

