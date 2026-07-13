Đang làm rõ vụ giết người vì mâu thuẫn nợ nần

Ngày 12/7, Công an phường Tam Bình, Công an phường Bình Hòa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hồ Chí Minh điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng xảy ra tại giao lộ Tỉnh lộ 43 - Ngô Chi Quốc khiến L.T.Đ. (SN 1990, quê Cần Thơ) tử vong.

Hiện trường nơi phát hiện nạn nhân bị đâm tử vong.



Cũng trong ngày này, nghi can gây ra vụ án mạng đã bị bắt giữ, quá trình điều tra thông tin về nghi can chưa được công bố. Nguyên nhân ban đầu xác định vụ án mạng xuất phát từ mâu thuẫn nợ nần.

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Trước đó sáng cùng ngày, người dân phát hiện ông Đ. nằm bất động tại giao lộ trên (tiếp giáp giữa 2 phường), trên người có vết thương , cách nạn nhân khoảng 50m là chiếc xe gắn máy, xác định là của nạn nhân.

Một người chứng kiến cho hay, nạn nhân Đ. đang di chuyển trên đường thì bị một đối tượng chặn đầu xe đâm bị thương. Nạn nhân Đ. chạy được một đoạn thì gục xuống bất động.

Về phía nghi can bị bắt khi đang trên đường chạy về quê lẩn trốn.

Tác giả: Anh Thư

Nguồn tin: cand.vn