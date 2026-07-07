Đang lái xe trong đêm, cặp vợ chồng bắt gặp cảnh tượng nổi da gà

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Theo tờ Newsflare, Thawatchai Chinkham và bạn đời của anh đang lái xe thì bắt gặp con trăn gấm chắn ngang đường ở Bangkok, Thái Lan.

Đoạn clip cho thấy con trăn nằm chắn ngang đường. Vài giây sau, một người đi xe máy đi ngược chiều đã cán thẳng qua con trăn, dường như nhầm nó với một gờ giảm tốc tự chế.

Con trăn giật mình lập tức lao tới tự vệ trước khi trườn lên vệ đường cỏ, người lái xe máy giật mình và giơ chân lên để tránh bị cắn.

... Con trăn dài 3,6 mét được phát hiện bò trên đường. Ảnh cắt từ clip



Thawatchai sau đó từ từ tiến xe lên nhưng nhanh chóng lùi lại sau khi phát hiện con trăn đang trườn về phía xe của họ. Cuối cùng con trăn bò sang phía bên kia đường rồi biến mất vào bụi cây cạnh một con sông gần đó.

Trăn rất phổ biến ở Đông Nam Á, bao gồm cả Thái Lan, nơi khí hậu nhiệt đới ấm áp và độ ẩm cao tạo điều kiện lý tưởng cho sự sống còn của chúng. Rừng, vùng đất ngập nước và đất nông nghiệp cung cấp nơi trú ẩn dồi dào và nguồn thức ăn ổn định như chuột và chim.

Tác giả: Phương Linh (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn