Dân mạng "đỏ mặt" với clip cô gái "trần như nhộng" ở trung tâm thương mại

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Mới đây, một vụ việc hy hữu xảy ra tại Trung Quốc đang thu hút sự chú ý của dân mạng, sau khi đoạn clip ghi lại cảnh một cô gái bất ngờ cởi bỏ quần áo ngay giữa trung tâm thương mại viral trên MXH. Hành động khó hiểu của cô khiến những người chứng kiến sửng sốt và làm dấy lên nhiều tranh luận trên MXH.

Hành động phản cảm sau khi cãi vã với bạn trai

Được biết, sự việc xảy ra vào ngày 28/7, khi một cặp đôi cùng mẹ của chàng trai đến một trung tâm thương mại để mua sắm.

Đoạn video được lan truyền trên mạng cho thấy khu mua sắm lúc đó khá đông khách. Trong quá trình di chuyển, cô gái xảy ra tranh cãi gay gắt với bạn trai. Sau đó, cô bất ngờ cởi bỏ áo quần ngay giữa nơi công cộng, chỉ còn mặc đồ lót, rồi tiếp tục đi lại trong trung tâm thương mại trước ánh nhìn ngỡ ngàng của nhiều người xung quanh.

Cãi vã với bạn trai, cô gái tức giận lột sạch đồ.

Chứng kiến sự việc, bạn trai lập tức nhặt quần áo rơi trên sàn và nhiều lần tiến đến khoác lại áo cho cô với hy vọng giúp bạn gái bình tĩnh hơn. Tuy nhiên, cô gái liên tục từ chối, không chịu mặc lại quần áo, đồng thời giậm chân, vung tay và gạt người bạn trai ra mỗi khi anh đến gần.

Cư dân mạng tranh cãi nguyên nhân

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Thấy tình hình ngày càng căng thẳng, mẹ của chàng trai cũng đặt túi xách xuống để tiến đến khuyên nhủ cô gái bình tĩnh. Dẫu vậy, cô vẫn trong trạng thái kích động, thậm chí hất chiếc áo mà bạn trai vừa đưa lại xuống đất, khiến bầu không khí tại trung tâm thương mại trở nên vô cùng ngượng ngùng.

Nhiều dân mạng bày tỏ sự khó hiểu trước cách phản ứng của cô gái, đặt câu hỏi: "Chỉ cần cãi nhau là cởi quần áo, rốt cuộc đây là tâm lý gì".

Bên cạnh đó, có ý kiến cho rằng không nên vội kết luận khi chưa biết toàn bộ diễn biến sự việc. Một số người nhận định cô gái có thể đã rơi vào trạng thái mất kiểm soát cảm xúc hoặc gặp vấn đề tâm lý tại thời điểm xảy ra vụ việc, vì vậy cần chờ thông tin đầy đủ từ các bên liên quan trước khi đưa ra phán xét.

Đoạn clip nhanh chóng lan truyền trên MXH, mọi người thừa nhận họ "đỏ mặt" khi xem cảnh cô gái chỉ mặc đồ lót đi lại giữa trung tâm thương mại như vậy. Một tài khoản viết: "Xem mà ngại thay luôn, cả trung tâm thương mại đông người như vậy".

Người khác bình luận: "Tội nhất là anh bạn trai, vừa nhặt quần áo vừa chạy theo khuyên can, nhìn mà ngại dùm".

Trong khi đó, một ý kiến khác cho rằng: "Nếu có mâu thuẫn thì cũng nên tìm cách giải quyết bình tĩnh, cởi đồ giữa nơi công cộng chỉ khiến cả hai thêm khó xử".

Tuy nhiên, cũng có người bày tỏ sự thận trọng: "Chưa rõ nguyên nhân phía sau là gì, có thể cô ấy đang mất kiểm soát cảm xúc nên đừng vội kết luận".

Đến nay, nguyên nhân chính xác dẫn đến cuộc cãi vã vẫn chưa được những người trong cuộc xác nhận. Tuy nhiên, đoạn video sau khi xuất hiện trên MXH đã nhanh chóng lan truyền và thu hút hàng loạt ý kiến trái chiều.

Tác giả: An An

Nguồn tin: nguoiduatin.vn