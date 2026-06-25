Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân La Văn Cầu từ trần

Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân La Văn Cầu. Ảnh: Trần Vương/Lao Động

Theo thông tin của UBND phường Kim Liên, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, thương binh hạng 71%, nguyên Ủy viên Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam La Văn Cầu (hộ khẩu thường trú tại ngõ 167, phố Tây Sơn, phường Kim Liên, thành phố Hà Nội) đã từ trần ngày 24/6.

Anh hùng La Văn Cầu sinh năm 1932, là người dân tộc Tày, quê tại xã Phong Nặm, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng (nay là xã Đình Phong, tỉnh Cao Bằng). Ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1950, đến nay đã có 76 năm tuổi Đảng.

Ông sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo vùng biên giới, sớm giác ngộ cách mạng, tham gia quân đội năm 1948 và nhanh chóng trở thành một chiến sĩ ưu tú của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp, ông đã trực tiếp tham gia 2 chiến dịch lớn với hơn 25 trận đánh lớn nhỏ, lập nhiều chiến công xuất sắc. Trong đó trận đánh đồn Đông Khê trong Chiến dịch biên giới Thu - Đông từ ngày 16 đến 18/9/1950 là đáng nhớ nhất, bởi cánh tay phải của ông vĩnh viễn nằm lại chiến trường.

Khi được giao nhiệm vụ mang bộc phá đánh lô cốt đầu cầu mở đường cho đơn vị tiến công, ông bị đạn địch bắn giập nát cánh tay phải. Trong tình thế hiểm nghèo, với ý chí "còn sống còn chiến đấu", Anh hùng La Văn Cầu đã yêu cầu đồng đội chặt đứt phần cánh tay bị thương, tiếp tục dùng tay còn lại ôm khối bộc phá lao lên phá hủy lô cốt địch, mở đường cho đơn vị xung phong giành thắng lợi.

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Trước trận Đông Khê nổi tiếng năm 1950, ông đã tham gia trận phục kích Bông Lau - Lũng Phầy, dũng cảm xung phong tiêu diệt nhiều sinh lực địch, góp phần làm nên những chiến thắng quan trọng trên chiến trường Cao Bằng.

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, ngày 19/5/1952, anh hùng La Văn Cầu vinh dự là một trong bảy chiến sĩ đầu tiên trên cả nước được Chủ tịch Hồ Chí Minh phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tại Đại hội Chiến sĩ thi đua và Cán bộ gương mẫu toàn quốc lần thứ nhất. Trong chiến đấu cũng như thời bình, ông luôn nghĩ rằng mình phải phấn đấu, giữ gìn, rèn luyện sức khỏe để để thấy non sông, đất nước phát triển ngày càng giàu đẹp hơn.

Tấm gương chiến đấu của Anh hùng La Văn Cầu đã cổ vũ phong trào thi đua giết giặc lập công trong toàn quân, trở thành lá cờ đầu trong phong trào thi đua sử dụng bộc phá công đồn - một hình thức chiến thuật mới của quân đội ta từ Chiến dịch Biên giới năm 1950.

Ông được phong quân hàm Đại tá và nghỉ hưu năm 1996.

Sau khi nghỉ hưu, ông tiếp tục tham gia công tác xã hội, nguyên là Ủy viên Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, luôn là tấm gương sáng giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ.

Tác giả: PV

Nguồn tin: baochinhphu.vn