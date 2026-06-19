Đặc sản nhà Hà Tĩnh khiến cả nước trầm trồ: "Của hiếm" Việt Nam!

Không phải những ngôi nhà đồ sộ hay các công trình kiến trúc cầu kỳ, thứ khiến nhiều người ấn tượng khi ghé thăm một số vùng quê ở Hà Tĩnh lại là những chiếc cổng xanh mướt mát. Thay vì sử dụng sắt, gạch hay bê tông như thường thấy, nhiều gia đình nơi đây lựa chọn tạo hình cổng từ cây duối (hay còn gọi là cây dới). Để có được những chiếc cổng đẹp mắt, chủ nhà phải mất nhiều năm chăm sóc, cắt tỉa và uốn nắn từng cành cây. Theo thời gian, những chiếc cổng xanh không chỉ trở thành dấu ấn riêng của mỗi ngôi nhà mà còn là nét đẹp đặc trưng, gắn liền với hình ảnh làng quê Hà Tĩnh.

Ảnh: TikTok @haidangrealtor



Cây duối vốn có đặc điểm tán lá dày, sức sống bền bỉ và hệ thống cành nhánh đan xen chắc chắn, rất phù hợp để tạo hình cổng và hàng rào. Những chiếc cổng duối ở Hà Tĩnh thường được tạo theo dạng hình thang hoặc hình vuông, cao khoảng 4,5m và rộng khoảng 5m. Hai cây duối lớn được trồng đối xứng hai bên lối vào, sau đó các cành được uốn và cắt tỉa để tạo thành vòm cổng xanh mát. Dọc theo khuôn viên, người dân tiếp tục trồng thêm các cây duối cách nhau khoảng 1,5m để tạo nên những hàng rào xanh thẳng tắp bao quanh khu vườn.

Nhiều cổng duối tại Hà Tĩnh đã tồn tại hàng chục năm, được chăm sóc qua nhiều thế hệ. Theo thời gian, thân cây ngày càng lớn, tán lá thêm sum suê, tạo nên vẻ đẹp thơ mộng và độc đáo cho ngôi nhà. Ngay dưới tán cây duối mát rượi, nhiều gia đình còn kê thêm vài bộ ghế đá để làm nơi nghỉ ngơi, hóng mát. Mỗi khi rảnh rỗi, đây cũng trở thành "điểm hẹn" quen thuộc để bà con lối xóm tụ họp, trò chuyện và tận hưởng những phút giây thư thả của cuộc sống làng quê.

... Ảnh: TikTok @haidangrealtor





Không khó để bắt gặp những chiếc cổng cây duối "10 nhà như 1" ở Hà Tĩnh. Dù không phải gia đình nào cũng theo đuổi được kiểu cổng này do quá trình chăm sóc và tạo hình khá cầu kỳ, nhưng vẫn dễ dàng thấy hàng loạt cổng cây duối xanh mướt xuất hiện dọc các làng quê. Nhờ vẻ đẹp mộc mạc và độc đáo, những chiếc cổng và hàng rào từ cây duối dần trở thành điểm nhấn thú vị của vùng quê này. Mỗi năm, không ít du khách từ khắp nơi tìm về Hà Tĩnh để tham quan và check-in những "công trình sống" tuyệt đẹp.

Ảnh: TikTok @haidangrealtor





Tác giả: Phác Thái Anh

Nguồn tin: phunumoi.net.vn