Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh, tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng, trong ngày 18/7, lực lượng tập trung quân số toàn Đội tiếp tục tiến hành đào, tìm kiếm và phát hiện, cất bốc được 4 bộ hài cốt liệt sĩ và một số di vật kèm theo.

Lực lượng chức năng đã quy tập được hơn 100 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.



Tính đến hết ngày 18/7, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh đã tìm kiếm, quy tập được 100 bộ hài cốt liệt sĩ; 2 bộ hài cốt liệt sĩ tập thể.

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Ngày mai, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của Bộ Tư lệnh Thành phố sẽ tiếp tục tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng.

Tủ để các di vật hài cốt liệt sĩ.



Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng đang được triển khai khẩn trương, góp phần thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa, tri ân các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Tác giả: Phú Lữ

Nguồn tin: cand.vn