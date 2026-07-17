"Dã man thật", chiến sĩ CSGT trực chốt thốt lên khi thấy tài xế tăng ga bỏ chạy

Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc tài xế tăng ga bỏ chạy khi các chiến sĩ CSGT ra hiệu lệnh dừng đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ dư luận.

Cụ thể, vào khoảng 15h10, ngày 15/7, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại Km28+900, ĐT161 (địa phận xã Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai), tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai phát hiện xe ô tô BKS 24A-461.XX chạy 91/50 Km/h, vượt quá tốc độ cho phép 41 Km/h.

Khi tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, người điều khiển không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy. Theo nội dung đoạn clip khi chứng kiến hành động của người tài xế này, một chiến sĩ CSGT trực chốt đã phải thốt lên "dã man thật".

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Nguồn: Đội CSGT đường bộ số 2 - Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai

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Ngày 16/7, Đội CSGT đường bộ số 2 phối hợp cùng Công an xã Võ Lào xác minh, xác định người điều khiển là V.X.B (SN 2005, trú tại xã Võ Lào, tỉnh Lào Cai) và yêu cầu đến trụ sở làm việc.

Tại đây, người vi phạm đã thừa nhận toàn bộ hành vi và cho biết do không có giấy phép lái xe, khi phát hiện lực lượng CSGT làm nhiệm vụ B. không chấp hành hiệu lệnh, lái xe bỏ chạy.

Tổ công tác đã lập biên bản đối với các lỗi, điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 35 Km/h; không chấp hành hiệu lệnh của người kiểm soát giao thông; điều khiển xe khi không có giấy phép lái xe. Đồng thời, tiến hành tạm giữ phương tiện vi phạm.

Qua sự việc này, phòng CSGT CA tỉnh Lào Cai gửi thông điệp tới người dân: Mọi hành vi vi phạm đều có thể bị phát hiện và xử lý. Việc tăng ga bỏ chạy hay cố tình né tránh không giúp thoát khỏi trách nhiệm mà chỉ khiến mức xử lý nghiêm khắc hơn. Hãy chấp hành hiệu lệnh của lực lượng Cảnh sát giao thông và tuân thủ quy định về tốc độ để bảo vệ an toàn cho chính mình và cộng đồng.

(Nguồn: Đội CSGT đường bộ số 2 - Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai)

Tác giả: Hương Trà

Nguồn tin: Phụ nữ mới