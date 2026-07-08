Đã có kết quả rà soát phòng thi 22 thí sinh thì 15 em đạt điểm 10 Toán tốt nghiệp ở Hà Tĩnh

Liên quan đến thông tin một phòng thi ở Hà Tĩnh có 22 thí sinh thì 15 em đạt điểm 10 môn Toán trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2026 gây chú ý dư luận, chiều 7/7, ông Nguyễn Hồng Cường, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh cho biết đã có kết quả rà soát, theo thông tin trên báo Dân trí.

Ông Cường cho hay, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, phòng thi nói trên đặt tại Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh. Phòng thi có 24 thí sinh nhưng có 2 em được miễn thi do đạt giải trong các kỳ thi Olympic Toán học và Vật lý. Trong số 22 thí sinh dự thi, có 19 em là học sinh Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, 3 em đến từ các trường khác.

Theo công Cường, phòng thi trên tập trung nhiều học sinh có thành tích học tập nổi trội, gồm: 9 học sinh chuyên Toán, 4 học sinh chuyên Hóa, 5 học sinh chuyên Sinh cùng các học sinh chuyên Lý, Tin học và Tiếng Anh. Việc xếp phòng thi được thực hiện hoàn toàn bằng phần mềm của Bộ GD&ĐT.

19 thí sinh trong phòng thi nói trên là học sinh Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, nhiều học sinh có thành tích học tập nổi trội.

Phòng thi này có 15 thí sinh đạt điểm 10 môn Toán, 7 thí sinh còn lại đều đạt từ 9 - 9,75 điểm. 13/15 thí sinh đạt điểm tuyệt đối từng đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh hoặc cấp quốc gia. Vị lãnh đạo Sở khẳng định kết quả thi phản ánh đúng năng lực của học sinh và chất lượng đào tạo của nhà trường. Qua rà soát, kiểm tra ban đầu, Sở nhận thấy không có dấu hiệu bất thường.

Ông Cường nói thêm, kết quả này cũng cần được nhìn nhận trong bối cảnh chung của kỳ thi năm nay. Năm 2025 cả nước có 513 bài thi đạt điểm 10 môn Toán thì năm 2026 con số này tăng lên hơn 4.208 bài, tức tăng hơn 8 lần. Năm nay, ngành giáo dục Hà Tĩnh cũng đã triển khai nhiều giải pháp ôn thi đồng bộ ngay từ đầu năm học.

Bên cạnh đó, ông Cường đánh giá đề thi năm nay có mức độ phù hợp hơn, cấu trúc ổn định giúp giáo viên chủ động ôn tập, các nhà trường cũng có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Kết quả đạt được phản ánh đúng chất lượng giáo dục của Hà Tĩnh.

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Cũng trong sáng 8/7, trao đổi trên báo Lao Động, ông Luyện Hữu Chung, Giám đốc Sở GD&ĐT tạo tỉnh Lào Cai cũng thông tin về việc rà soát cụm thi có 41 thí sinh đạt điểm 10 môn Toán trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2026.

Theo ông Chung, sau khi xuất hiện các thông tin nghi vấn trên mạng xã hội, dù chưa có yêu cầu, đơn vị đã chủ động kiểm tra, xác minh. Việc rà soát được thực hiện ở tất cả các khâu, từ công tác coi thi, hồ sơ tại điểm thi, phân tích phổ điểm đến đối chiếu kết quả thi với học bạ và thành tích học tập của thí sinh trong 3 năm THPT. Kết quả bước đầu cho thấy chưa phát hiện dấu hiệu bất thường nào.

Sở GD&ĐT tạo Lào Cai cho biết, kết quả bước đầu cho thấy chưa phát hiện dấu hiệu bất thường nào trong việc cụm thi có 41 thí sinh đạt điểm 10 môn Toán. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử xã Xuân Quang, tỉnh Lào Cai)

Qua rà soát, hơn 40 bài thi đạt điểm 10 môn Toán đều là học sinh Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành. 100% học sinh đạt điểm tuyệt đối đều có học lực xuất sắc, điểm tổng kết môn Toán ở mức rất cao, nhiều em là thành viên đội tuyển học sinh giỏi quốc gia và đã đạt các giải thưởng lớn. Trong tổng số 40 thí sinh đạt điểm 10, có 18 em không cần sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển do đã đủ điều kiện được tuyển thẳng vào các trường đại học tốp đầu.

Báo VietNamNet cho biết thêm, lý giải về việc biểu đồ phổ điểm xuất hiện một cụm điểm cao tập trung, ông Chung nói nguyên nhân xuất phát từ việc phần mềm của Bộ GD&ĐT tạo đánh số báo danh tự động.

Dải số báo danh của học sinh Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành được xếp liền kề với dải số của nhiều trường khu vực nông thôn nên khi phân tích dữ liệu theo số báo danh xuất hiện một nhóm điểm cao tập trung. Điều này không phản ánh sai lệch kết quả thi mà chỉ là hiện tượng kỹ thuật bình thường.

Tác giả: Lam Giang (Tổng hợp)

Nguồn tin: Phụ nữ mới