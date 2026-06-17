Đã bắt được kẻ đ.á.n.h đ.ậ.p, .c.ư.ớ.p vé số của ông lão 70 tuổi giữa đêm vắng

Ngày 16/6, Công an tỉnh Đồng Tháp đã bắt giữ Dương Công Nhạc (40 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Thành, tỉnh Vĩnh Long) khi đang lẩn trốn tại một nhà trọ trên địa bàn xã Kim Sơn để điều tra về hành vi "Cướp tài sản".

Theo điều tra, Nhạc là nghi phạm đã tấn công và cướp tài sản của cụ ông N.V.H. (70 tuổi, ngụ ấp Bình Lương, xã Thủ Thừa, Tây Ninh) hành nghề bán vé số vào rạng sáng ngày 13/6 tại xã Thủ Thừa. Vụ việc gây bức xúc lớn trong dư luận địa phương bởi tính chất côn đồ, manh động khi mục tiêu nhắm vào người cao tuổi, yếu thế.

Dương Công Nhạc thời điểm bị bắt giữ

Hiện trường sự việc

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Sau khi gây án, đối tượng liên tục thay đổi địa điểm lẩn trốn nhằm qua mắt lực lượng chức năng.

Nhận tin từ Công an tỉnh Tây Ninh, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Đồng Tháp đã chủ trì, phối hợp cùng Công an phường Trung An đồng bộ các biện pháp truy xét, rà soát diện rộng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát phát hiện Nhạc đang ẩn nấp tại một nhà trọ ở xã Kim Sơn.

Trinh sát công an đã áp sát, khống chế và bắt giữ thành công đối tượng. Tại Công an, bước đầu Dương Công Nhạc đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, bao gồm cả vụ dùng bạo lực tấn công ông H. để chiếm đoạt tài sản.

Hiện Công an tỉnh Đồng Tháp đã bàn giao nghi phạm cho Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục điều tra mở rộng và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Minh Tuệ

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn