Cựu võ sĩ quyền anh tung cú đấm khiến người đàn ông tử vong trên phố

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Một vụ tranh cãi nơi công cộng đã kết thúc bằng bi kịch ở Pucallpa, Peru, sau khi một người đàn ông 35 tuổi tử vong do bị đánh mạnh vào mặt trong một cuộc ẩu đả. Nghi phạm, một cựu võ sĩ quyền Anh người Venezuela, đã bị cảnh sát quốc gia Peru bắt giữ vài giờ sau đó.

Vụ việc đã được camera an ninh ghi lại và nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, gây ra làn sóng phản ứng và phẫn nộ.

Nạn nhân được xác định là John Arnold Rivera Yuya, 35 tuổi, làm nghề lái xe ôm và là cha của một cậu bé 10 tuổi.

Theo điều tra ban đầu, Rivera đang tranh cãi gay gắt với Gabriel Salazar Guzmán, một cựu võ sĩ quyền Anh người Venezuela, thì bị ăn một cú đấm mạnh vào mặt.

Người đàn ông tử vong sau cú đấm của võ sĩ quyền anh. Ảnh:Metro Ecuador

Cú đánh khiến nạn nhân ngã ngửa và đập đầu xuống vỉa hè. Những chấn thương này đã dẫn đến tử vong.

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Trong lúc đối đầu, cha của nạn nhân đã cố gắng can thiệp để ngăn chặn vụ tấn công. Tuy nhiên, ông cũng bị một cú đánh vào mặt và ngã xuống chậu cây.

Những hình ảnh được camera giám sát ghi lại cho thấy thời điểm xảy ra vụ tấn công và là một phần bằng chứng mà nhà chức trách thu thập được.

Sau vụ việc, các đặc vụ thuộc Đội Terna, một đơn vị chuyên trách của Cảnh sát Quốc gia Peru, đã triển khai chiến dịch cho phép họ xác định vị trí và bắt giữ Gabriel Salazar Guzmán ở khu vực gần nơi xảy ra vụ ẩu đả.

Trong quá trình bắt giữ, nghi phạm đã bị các sĩ quan mặc đồng phục khống chế và đưa đến đồn cảnh sát để tiếp tục các thủ tục cần thiết.

Theo cảnh sát, người bị bắt giữ khai rằng anh ta hành động để tự vệ, một lập luận sẽ được phân tích trong quá trình điều tra.

Cảnh sát quốc gia Peru tiếp tục thu thập clip từ camera an ninh, lời khai để xác định nguyên nhân dẫn đến cuộc tranh cãi và xác định trách nhiệm hình sự.

Tác giả: Phương Linh (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn