Cuộc t.r.u.y s.á.t lúc nửa đêm và bản án hơn 55 năm t.ù của 16 đối tượng côn đồ

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: VKSHT



Ngày 16-7, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án Nguyễn Tiến Dũng cùng đồng phạm về các tội: "Giết người", "Bắt, giữ người trái pháp luật" và "Gây rối trật tự công cộng". Đây là vụ án thu hút sự quan tâm của dư luận bởi hành vi sử dụng hung khí nguy hiểm, ô-tô truy đuổi, đâm xe và bắt giữ, hành hung ngay ở khu vực công cộng.

Vụ việc bắt nguồn từ mâu thuẫn nhỏ vào đêm 6-10-2024, tại khu vực cầu vượt xã Đức Thịnh (tỉnh Hà Tĩnh), khi nhóm Nguyễn Lê Anh Đức xảy ra va chạm và lấy biển số xe của Nguyễn Ngọc Sáng. Để trả đũa, rạng sáng 7-10-2024, nhóm thanh thiếu niên do Nguyễn Ngọc Sáng dẫn đầu đã mang theo nhiều hung khí tự chế nguy hiểm đến tấn công nhà Nguyễn Lê Anh Đức tại xã Đức Thọ.

Biết được Sáng sắp đến tấn công, Nguyễn Lê Anh Đức đã rủ 7 nam thanh niên khác chuẩn bị 4 dao phóng tự chế, rìu, kiếm tự chế, vỏ chai bia để chờ nhóm Sáng lên. Khoảng 1 giờ ngày 7-10, cuộc hỗn chiến nổ ra dữ dội khi hai bên liên tục dùng vỏ chai bia ném nhau và đâm hung khí qua cửa sắt.

Đỉnh điểm của sự việc là khi Nguyễn Lê Anh Đức gọi điện cho chú là Nguyễn Tiến Dũng đến tiếp viện. Dũng lập tức điều khiển xe ô-tô bán tải BKS 38C-108.68 đến hiện trường. Khi thấy nhóm Nguyễn Ngọc Sáng bỏ chạy, Đức đã chỉ vị trí và cùng Trần Khải, Phan Nguyễn Tiến An và Trần Gia Huy cầm 3 dao phóng, 1 thanh kiếm tự chế ngồi lên xe ô-tô cùng Dũng để truy đuổi, tấn công nhóm Nguyễn Ngọc Sáng.

Khi đi đến vòng xuyến ngã tư Bà Viên, Nguyễn Tiến Dũng đã điều khiển xe ô-tô đâm vào sau xe mô-tô BKS 38AC-036.13 do Nguyễn Ngọc Sáng cùng Trần Văn Hoài đang đứng giữa đường làm Sáng, Hoài cùng xe mô tô ngã xuống đường. Sau đó, Nguyễn Tiến Dũng tiếp tục điều khiển xe đuổi theo những người khác. Thấy Lê Đôn Hùng đang chạy bộ phía trước rồi nhảy lên xe mô-tô BKS 38C1-487.79 do Nguyễn Anh Danh điều khiển, chở Trần Đức Kiên thì Dũng tăng ga đâm vào sau xe mô-tô, đẩy văng xe cùng Danh, Kiên, Hùng ngã xuống lề đường.

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Lúc đó, Danh và Kiên bỏ chạy, còn Hùng nằm tại chỗ nên Dũng và Đức cùng đồng bọn xông vào đấm, đá, dùng dao phóng chém vào chân, dùng kiếm kề cổ đe dọa rồi trói tay Lê Đôn Hùng đưa về trước nhà Nguyễn Lê Anh Đức. Tại đây, Dũng và Đức bắt Hùng quỳ trên mảnh chai vỡ rồi tiếp tục dùng chân tay và hung khí đánh đập, dí dao vào người, bắt ngậm biển số xe và phần nhựa đuôi xe bị chém đứt để quay video, chụp ảnh nhằm hạ nhục nhân phẩm.

Hành vi của Dũng và Đức cùng đồng bọn chỉ chấm dứt khi lực lượng Công an có mặt giải cứu nạn nhân. Kết quả giám định xác định Lê Đôn Hùng bị tổn hại 39% sức khỏe với nhiều vết thương nghiêm trọng ở vùng đầu mặt, gãy xương hàm, gãy xương gò má, nhiều phương tiện bị hư hỏng.

Quá trình xét xử, HĐXX TAND tỉnh Hà Tĩnh nhận định hành vi của các bị cáo mang tính côn đồ, coi thường pháp luật, sử dụng nhiều hung khí nguy hiểm và phương tiện là ô-tô để tấn công người khác, xâm phạm nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe, quyền tự do thân thể của công dân cũng như TTATXH. Trong vụ án, nhiều bị cáo thực hiện hành vi phạm tội khi chưa đủ 18 tuổi nhưng vẫn tích cực tham gia truy đuổi, đánh nhau và hỗ trợ đồng phạm thực hiện hành vi phạm tội.

Sau khi xem xét toàn diện tính chất, mức độ hành vi phạm tội, vai trò của từng bị cáo, HĐXX TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tiến Dũng 14 năm 6 tháng tù; Nguyễn Lê Anh Đức 6 năm tù cùng về các tội: "Giết người", "Bắt, giữ người trái pháp luật" và "Gây rối trật tự công cộng".

Các bị cáo Trần Khải bị tuyên 4 năm 9 tháng tù; Trần Gia Huy và Phan Nguyễn Tiến An cùng 4 năm 6 tháng tù về các tội: "Giết người" và "Gây rối trật tự công cộng"; Lê Bảo Long 6 năm tù về các tội "Bắt, giữ người trái pháp luật" và "Gây rối trật tự công cộng". 10 bị cáo còn lại bị tuyên từ 12 đến 24 tháng tù về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Vụ án là tiếng chuông cảnh tỉnh đanh thép cho những thanh thiếu niên có lối sống côn đồ, thích giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực; đồng thời cũng là bài học đắt giá cho các bậc phụ huynh trong việc quản lý, giáo dục con em mình.

Tác giả: H.T

Nguồn tin: cadn.com.vn