Cuộc gọi cuối cùng của nam lao động Việt t.ử nạn trong trận động đất ở Nhật: "Không hiểu sao tối hôm ấy, con cứ quấn quýt với bố mãi..."

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Clip: Như Hoàn

Trong căn nhà cấp 4 ở Ninh Bình, người thân, hàng xóm lặng lẽ ra vào chia buồn cùng gia đình anh Trần Văn Sơn (SN 2002). Thi thể của người lao động Việt tử nạn trong trận động đất tại tỉnh Kumamoto (Nhật Bản) vẫn chưa thể đưa về quê hương, khiến nỗi chờ đợi càng thêm nặng nề.

Giữa căn nhà đông người, chị Vũ Thị Thúy (SN 2005) - vợ của anh Sơn - vẫn ôm chặt cậu con trai mới hơn 7 tháng tuổi trong lòng. Chưa kịp tổ chức một đám cưới đúng nghĩa, người phụ nữ trẻ đã phải đối diện biến cố lớn nhất cuộc đời. Người chồng từng mang theo giấc mơ sang Nhật làm việc để đổi lấy tương lai đủ đầy hơn cho vợ con giờ chỉ còn lại những lời hứa dang dở.

Chị Vũ Thị Thúy - vợ của nam công dân Việt Nam được xác nhận thiệt mạng trong trận động đất xảy ra tại tỉnh Kumamoto (Ảnh: Như Hoàn)

"Em với Sơn quen nhau được 3 năm, đăng ký kết hôn ngày 13/10 năm ngoái. Chưa được một năm thì giờ anh ấy mất rồi…” Đến đây, chị Thúy nghẹn giọng, nước mắt không ngừng rơi.

Theo thông tin từ Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka, anh Trần Văn Sơn là công dân Việt Nam được xác nhận thiệt mạng trong trận động đất xảy ra tại tỉnh Kumamoto. Hiện cơ quan đại diện Việt Nam đang tiến hành các thủ tục bảo hộ công dân cần thiết.

Đến giờ, chị Thúy vẫn chưa thể chấp nhận sự thật rằng người chồng vừa rời nhà sang Nhật được bảy tháng, người vẫn còn gọi điện về cho hai mẹ con vào đêm trước khi xảy ra thảm kịch, sẽ không bao giờ có thể trở về nữa. Sau khi đăng ký kết hôn vào tháng 10 năm ngoái, đến ngày 14/1, anh Sơn lên đường sang Nhật làm việc với hy vọng tích cóp vài năm để xây dựng một mái ấm đủ đầy hơn cho gia đình nhỏ.

"Lúc đấy con em mới được hơn một tháng nên em không đi tiễn được."

Căn nhà nhỏ tại Ninh Bình ngập trong đau thương (Ảnh: Như Hoàn)

Chị Thuý kể, ban đầu chồng không hề có ý định đi xuất khẩu lao động. Nhưng vì hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn, cộng thêm sự động viên của mọi người và chính sự ủng hộ từ vợ, anh quyết định sang Nhật với hy vọng đổi đời.

"Anh cứ bảo anh sẽ phấn đấu, làm xong rồi về mua ô tô" Vừa nói người vợ trẻ vừa bật khóc nức nở "Anh hứa về thì anh tổ chức cho em đám cưới. Vì trước khi đi, bố anh mới mất, điều kiện gia đình chưa có nên em cũng không đòi hỏi gì. Lúc đấy em càng ủng hộ anh đi hơn. Nhưng em không nghĩ là đi là đi luôn như vậy..."

...

Ngày nhận tin dữ, điều đầu tiên chị Thuý cầu mong không phải phép màu lớn lao, mà chỉ hy vọng chồng còn sống.

"Em cứ mong, nếu nhà có đổ sập thì anh nấp được vào đâu đó vẫn sống sót được. Không thì bị què tay, què chân cũng được..."

Thế nhưng, cuộc điện thoại từ mẹ đã dập tắt mọi hy vọng: "Mẹ em gọi bảo là anh mất rồi. Em phải đi từ Hà Nội về mất bốn tiếng mới về được đến đây."

Điều khiến chị day dứt nhất là cuộc gọi video vào tối trước khi tai nạn xảy ra.

"Mọi lần gọi điện, con em chẳng chịu nhìn bố. Vậy mà tối hôm ấy, không hiểu sao thằng bé cứ quấn quýt với bố, nhìn màn hình mãi không chịu rời. Hơn 11 giờ em mới bảo: 'Thôi con tắt đi để bố ngủ, mai bố còn đi làm' Không ngờ đó lại là cuộc gọi cuối cùng."

Chị Thủy vẫn không thôi nức nở khi nhắc về cuộc gọi cuối cùng của người chồng (Ảnh: Như Hoàn)

Ở Nhật Bản, dù bận rộn, anh Sơn vẫn thường xuyên gọi điện về cho vợ con.

"Anh bảo đi ba năm thì nhanh lắm, cố đợi anh về. Đêm trước khi sang Nhật, anh còn dặn ‘Hai mẹ con ở nhà cố gắng chăm nhau để đợi bố về’. Lúc đó em còn muốn bảo hay thôi anh đừng đi nữa. Nhưng anh bảo đi rồi thì cuộc sống sẽ tốt hơn bây giờ."

Hai vợ chồng từng có kế hoạch đoàn tụ tại Nhật Bản, cùng làm việc, tích cóp ít năm rồi trở về. Chính bởi vậy, hiện chị đang học tiếng với mong muốn chuẩn bị thi để sang cùng chồng. Vậy nhưng, biến cố ập đến khiến chị từ bỏ tất cả:

"Lương ở bên đó gửi về cũng bình thường nên em mới quyết tâm sang Nhật để hai vợ chồng cùng phấn đấu. Nhưng nghe tin như vậy thì em bỏ luôn, em về rồi. Sang tuần này em chuẩn bị thi rồi."

Bức ảnh của nạn nhân cùng con trai mới sinh (Ảnh: Như Hoàn)

Giờ đây, những dự định về một mái ấm đủ đầy, một chiếc ô tô nhỏ và một đám cưới còn dang dở chỉ còn là những lời hứa không thể thực hiện.

Đứa bé vẫn vô tư trong vòng tay mẹ, chưa biết rằng người bố từng gọi điện về trò chuyện với con mỗi tối sẽ không còn trở lại. Còn người vợ trẻ vẫn chỉ mong một điều giản dị: được đón chồng về nhà, khép lại chuyến đi mưu sinh mà cả gia đình vốn nghĩ chỉ kéo dài ba năm.

Tác giả: Phạm Trang - Ảnh, clip: Như Hoàn

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn