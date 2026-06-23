Cửa hàng điện tử ở Hà Tĩnh c.h.á.y l.ớ.n

Khoảng 12h20, lửa phát ra từ cửa hàng bán đồ điện tử, điện lạnh ở thôn 13, xã Cẩm Xuyên, do anh Nguyễn Xuân Cường, 40 tuổi, trú xã Cẩm Duệ làm chủ. Thời điểm này không có người bên trong.

Cửa hàng xây bao bằng bêtông, phía trên lợp tôn, trưng bày nhiều sản phẩm điện tử, điện lạnh như tủ lạnh, máy giặt, điều hòa nhiệt độ... Lửa lan nhanh, kèm theo nhiều tiếng nổ lớn, khói đen bốc cao hàng chục mét.

Hiện trường vụ cháy, trưa 23/6. Ảnh: Hùng Lê



Công an địa phương đã tới bảo vệ hiện trường, hướng dẫn người và phương tiện di chuyển chậm qua khu vực.

Phòng Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Hà Tĩnh) điều hàng chục chiến sĩ đến phun vòi rồng dập lửa, phối hợp với người dân đưa đồ đạc, tài sản ra ngoài, ngăn lửa lan sang các ki-ốt và những ngôi nhà lân cận.

Do bên trong cửa hàng chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên lửa bùng phát mạnh, khói đen bốc cao hàng chục mét. Ảnh: Hùng Lê

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Do trời nắng nóng 37-39 độ C, bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên lửa bùng phát mạnh, khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Đến gần 14h, hỏa hoạn cơ bản được khống chế, lính cứu hỏa đang túc trực, dập tắt những tàn lửa để ngăn cháy bùng phát trở lại.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, song nhiều đồ điện tử bị thiêu rụi, hư hỏng, ước tính thiệt hại hàng tỷ đồng. Chủ cửa hàng chứng kiến sự việc hoảng loạn, khóc ngất, được người dân đưa đến cơ sở y tế cấp cứu.

Nhiều thiết bị điện tử hư hỏng, mái tôn cửa hàng đổ xuống sau vụ cháy. Ảnh: Hùng Lê



Công an tỉnh Hà Tĩnh đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Tác giả: Đức Hùng

Nguồn tin: Báo VnExpress