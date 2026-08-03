Củ sâm Ngọc Linh 9 lạng giá 725 triệu đồng

Tối 1/8, cây sâm được đưa ra đấu giá tại Công viên APEC, trong khuôn khổ Lễ hội Sâm Ngọc Linh và Dược liệu quốc tế Đà Nẵng 2026.

Cây sâm do Công ty cổ phần Trồng trọt, Chế biến Dược liệu Quảng Nam trồng tại vùng núi Ngọc Linh. Sản phẩm vừa giành giải nhất nhóm trên 10 năm tuổi tại Hội thi Sâm Ngọc Linh đẹp 2026.

Theo hội đồng chuyên môn, cây sâm có hình dáng đẹp, giá trị dược liệu cao, nổi bật về tính thẩm mỹ và ý nghĩa bảo tồn nguồn gen. Khi mức trả vượt 500 triệu đồng, số người tham gia đấu giá giảm dần. Qua mốc 700 triệu đồng, phiên đấu giá chỉ còn hai người cạnh tranh.

Đại diện một tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực dược liệu và chế biến sản phẩm từ sâm Ngọc Linh tại Gia Lai chốt giá 725 triệu đồng. Toàn bộ số tiền thu được sẽ chuyển vào các chương trình an sinh xã hội tại khu vực miền núi Đà Nẵng.

Cây sâm được đấu giá thành công với 725 triệu đồng. Ảnh: Lê Trọng Khang

Tại khu vực trưng bày, chị Hồ Thị Thúy Ngân, 38 tuổi, chủ cơ sở trồng sâm ở độ cao 2.000-2.100 m tại vùng Ngọc Linh, cách trung tâm Đà Nẵng khoảng 300 km, cho biết đã bán gần 4 kg sâm cây và sâm củ trong ngày đầu, thu khoảng 300 triệu đồng.

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Theo chị, việc đưa sản phẩm trực tiếp từ vùng trồng đến lễ hội giúp người dân, du khách dễ tiếp cận sâm có nguồn gốc rõ ràng. Sâm từ 10 đến 15 năm tuổi tại gian hàng có giá khoảng 120 triệu đồng mỗi kg.

Quang cảnh buổi đấu giá sâm. Ảnh: Lê Trọng Khang

Lễ hội Sâm Ngọc Linh và Dược liệu quốc tế Đà Nẵng 2026 diễn ra từ ngày 31/7 đến 3/8, gồm hơn 10 hoạt động văn hóa, khoa học, xúc tiến đầu tư và 80 gian hàng trưng bày.

Tại lễ khai mạc, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Quang Bửu cho biết đây là lần đầu lễ hội kết nối vùng trồng sâm Ngọc Linh với trung tâm đô thị Đà Nẵng và mở rộng quy mô quốc tế. Thành phố sẽ ưu tiên bảo tồn nguồn gen, tạo thuận lợi cho nghiên cứu, đầu tư, chế biến sâu, đồng thời phát triển dược liệu gắn với du lịch sinh thái và chăm sóc sức khỏe.

Chị Hồ Thị Thúy Ngân tại khu trưng bày. Ảnh: Nguyễn Đông

Tác giả: Nguyễn Đông

Nguồn tin: vnexpress.net