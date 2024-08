Cụ già bị đơn vị thi công phun nhựa đường vào mặt

Ngày 22/8, trao đổi với PV, ông Hoàng Văn Tuyển, Phó Trưởng ban quản lý dự án bảo trì và hoạt động hành khách công cộng, thuộc sở GTVT tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị đang triển khai dự án nâng cấp, sửa chữa Tỉnh lộ 521B, đoạn qua xã Ban Công, huyện Bá Thước.

Dự án do do sở GTVT tỉnh Thanh Hóa làm chủ đầu tư, Ban quản lý dự án bảo trì và hoạt động hành khách công cộng được ủy thác quản lý dự án. Dự án do công ty TNHH Tân Thành 8 là đơn vị thi công, với mức đầu tư hơn 8 tỷ đồng.

Theo phản ánh của người dân, quá trình nâng cấp, sửa chữa, đơn vị thi công đã phun nhựa đường vào người dân buôn bán hai bên đường, người tham gia giao thông khi qua tuyến đường này và làm bẩn tài sản của họ.

Cụ già bị đơn vị thi công Tỉnh lộ 521B phun nhựa đường vào người.

Chị Hà Thị Thảo (38 tuổi), trú tại thôn Chiều Lau, xã Ban Công cho biết, gia đình ở gần Tỉnh lộ 521B. Khi chị Thảo đang đứng bán hàng tại nhà cho nhiều người dân địa phương thì xe thảm nhựa của đơn vị thi công đi qua.

Lúc này, chiếc xe đã phun nhựa vào người chị Thảo và một số khách hàng của chị này. Nhựa đường bám vào người, quần áo, hàng hóa của chị Thảo và một số người khác.

Đặc biệt, lúc này có cụ bà tên Lường (hàng xóm chị Thảo) đang đứng tại đây thì bị nhựa đường phun vào mặt. Sự việc khiến các nạn nhân và người dân địa phương rất bức xúc.

Ngoài bà Lường, một số người dân tham gia giao thông khi qua đoạn đường đang thi công bị phun nhựa đường vào người và xe.

...

"Tôi cũng bị phun vào người, nhựa đường dính hết vào quần áo nên phải bỏ đi. Bà Lương đang đứng ở đó cũng bị phun vào mặt. Hôm trước họ đã phun nhựa vào nhà và người dân thôn Tôm rồi, hôm sau khi thi công tới thôn Chiều Lau chúng tôi vẫn không khắc phục mà tiếp tục tái diễn tình trạng đó", chị Thảo cho hay.

Theo chị Thảo, tại thôn Chiềng Lau, ngoài gia đình mình, một số gia đình sống cạnh Tỉnh lộ 521B cũng bị phun nhựa đường vào nhà. Nhiều người tham gia giao thông qua tuyến đường đang thi công cũng bị dính nhựa đường.

Chị Cúc, trú tại thôn Tôm, xã Ban Công cho hay, khi đơn vị thi công Tỉnh lộ 521B làm đường cũng phun nhựa đường vào nhà chị. Thời điểm này, có thợ tới lắp điều hòa cho gia đình chị Cúc cũng bị nhựa đường phun vào người. Ngoài ra, tại thôn Tôm một số gia đình buôn bán tạp hóa cạnh đường cũng dính nhựa đường từ đơn vị thi công.

Hàng hóa của người dân bị đơn vị thi công phun dính nhựa đường.

Theo tìm hiểu của PV, sau khi phun nhựa đường vào nhà người dân sống 2 bên Tỉnh lộ 521B, nhiều người tham gia giao thông, đơn vị thi công đã tới xin lỗi, dùng xăng tẩy rửa nhựa đường cho một số gia đinh.

Một số nạn nhân khác, bị dính nhựa đường khi chạy xe qua đoạn đường này, về nhà phải bỏ quần áo, dùng xăng tự tẩy vết nhựa trên mặt và người. Nhiều người khá bức xúc, bất bình về sự cẩu thả của đơn vị thi công.

Nhà của người dân ở xã Ban Công dinh nhựa đường khi đơn vị thi công nâng cấp, sửa chữa Tỉnh lộ 521B.

Tiếp nhận thông tin từ PV, sau khi kiểm tra, Hoàng Văn Tuyển, Phó Trưởng ban quản lý dự án bảo trì và hoạt động hành khách công cộng, thuộc sở GTVT tỉnh Thanh Hóa xác nhận có sự việc trên.

Theo ông Tuyển, Ban đã có ý kiến và nhà thầu đã xin lỗi, khắc phục hậu quả đối với một số hộ dân dính nhựa đường và người và hàng hóa.

