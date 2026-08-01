Công ty CP Dưỡng khí Đà Nẵng liên quan đường dây mua bán hóa đơn hơn 2.000 tỷ đồng

Sáng 1/8, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng cho biết, Cơ quan CSĐT Công an thành phố đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Anh Tuấn (SN 1968, trú phường An Khê, TP Đà Nẵng), Chủ tịch HĐQT và là người đại diện theo pháp luật của Công ty CP dưỡng khí Đà Nẵng (đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh) và Nguyễn Tiến Trãi (SN 1983, trú tại TP Hồ Chí Minh), người đã lập ra nhiều doanh nghiệp chuyên mua bán trái phép hóa đơn.

Trước đó, Công an Đà Nẵng đã phát hiện một số dấu hiệu bất minh tại doanh nghiệp của Nguyễn Anh Tuấn và một số doanh nghiệp có liên quan. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an thành phố về đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm kinh tế, Phòng Cảnh sát kinh tế đã xác lập chuyên án để đấu tranh làm rõ.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tống đạt quyết định bắt tạm giam 2 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn GTGT.



Theo kết quả điều tra ban đầu, Công ty Cổ phần dưỡng khí Đà Nẵng hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh khí y tế, khí công nghiệp, kinh doanh hàng hóa phế liệu. Doanh nghiệp này đã sử dụng nhiều hóa đơn không hợp pháp để hợp thức hóa nguồn hàng phế liệu đầu vào phục vụ hoạt động kinh doanh với tổng giá trị hàng hóa trước thuế hơn 400 tỷ đồng, thuế GTGT hơn 40 tỷ đồng.

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Mở rộng điều tra, Công an Đà Nẵng xác định nguồn gốc số hóa đơn nói trên được mua từ 17 doanh nghiệp tại TP Hồ Chí Minh do Nguyễn Tiến Trãi điều hành. Trãi đã sử dụng pháp nhân doanh nghiệp, con dấu, chữ ký số và sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử để phát hành hóa đơn khống theo nhu cầu của khách hàng. Đồng thời, Trãi thuê nhiều người khác nhau để rút tiền, chuyển khoản qua nhiều tài khoản khác nhau để hợp thức hóa dòng tiền nhằm qua mặt cơ quan chức năng.

Kết quả điều tra xác định, từ năm 2022 đến nay, Nguyễn Tiến Trãi đã sử dụng pháp nhân của 17 công ty để xuất bán trái phép hơn 6.000 hóa đơn giá trị gia tăng cho hàng loạt doanh nghiệp với tổng giá trị hàng hóa trước thuế hơn 2.000 tỷ đồng, thu thu lợi bất chính hơn 30 tỷ đồng.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Tác giả: Thân Lai

Nguồn tin: cand.vn