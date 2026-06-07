Công an Hà Tĩnh tri;ệ;t xóa 2 xưởng chế tạo v;ũ k;h;í quân dụng quy mô lớn

Sáng 7.6, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, quá trình mở rộng điều tra chuyên án triệt phá đường dây chế tạo, tàng trữ và mua bán trái phép vũ khí quân dụng vào cuối tháng 5.2026, Ban chuyên án đã phát hiện các cơ sở chuyên sản xuất linh kiện, bộ phận cấu thành vũ khí quân dụng với quy mô lớn.

Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, lực lượng chức năng làm rõ nhiều đối tượng liên quan đang hoạt động tại TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai. Đây được xác định là những mắt xích quan trọng trong chuỗi sản xuất, cung cấp linh kiện cho toàn bộ đường dây.

Đối tượng Vũ Mạnh Quyết (Đồng Nai) đầu tư hệ thống máy phay CNC, máy tiện CNC để tổ chức sản xuất các bộ phận, linh kiện cấu thành súng hơi nén PCP. Ảnh: CAHT

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an với quan điểm đấu tranh triệt để toàn bộ đường dây, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã huy động 60 cán bộ, chiến sĩ chia thành 3 tổ công tác, phối hợp với Công an TP Hồ Chí Minh và Đồng Nai đồng loạt khám xét khẩn cấp 2 cơ sở cơ khí quy mô lớn hoạt động bí mật dưới vỏ bọc sản xuất dân dụng.

Bề ngoài, các cơ sở này chỉ là những xưởng cơ khí thông thường. Tuy nhiên, bên trong được đầu tư hệ thống máy phay CNC, máy tiện CNC hiện đại, vận hành khép kín, không treo biển hiệu, không quảng cáo và lắp đặt nhiều camera giám sát nhằm đối phó với cơ quan chức năng.

Cùng thời điểm, lực lượng Công an triệu tập 5 đối tượng gồm: Vũ Mạnh Quyết, Nguyễn Thị Quỳnh Như, Nguyễn Công Quý, Nguyễn Công Danh và Trương Anh Tài để phục vụ công tác điều tra.

Các đối tượng: Nguyễn Công Quý, Nguyễn Công Danh và Trương Anh Tài cùng tang vật. Ảnh: CAHT

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 178 thân súng hơi nén PCP thành phẩm, 113 hộp tiếp đạn, 300 phôi hợp kim nhôm, hàng trăm linh kiện phục vụ lắp ráp súng, 4 máy phay CNC, 1 máy tiện CNC, 2 máy tính để bàn cùng nhiều tang vật liên quan.

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Theo tài liệu điều tra, từ năm 2023 đến thời điểm bị phát hiện, Vũ Mạnh Quyết đã thuê mặt bằng, đầu tư hệ thống máy CNC để sản xuất các bộ phận, linh kiện cấu thành súng hơi nén PCP. Các sản phẩm sau đó được tiêu thụ cho nhiều đối tượng trong nước và nước ngoài với số lượng lên tới hàng nghìn đơn hàng.

Đấu tranh bước đầu, các đối tượng khai nhận đã thuê mặt bằng, đầu tư dây chuyền cơ khí hiện đại để sản xuất các bộ phận cấu thành súng hơi nén PCP rồi cung cấp cho các đầu mối tiêu thụ trong và ngoài nước.

Tang vật thu giữ. Ảnh: CAHT

Tiếp tục mở rộng điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh làm rõ vai trò của Trần Hữu Tráng (trú tại Đồng Nai), đối tượng trực tiếp thiết kế bản vẽ và sản xuất các mẫu thân súng PCP C1, C2, C3, là bộ phận quan trọng cấu thành vũ khí quân dụng.

Theo CQĐT, các sản phẩm do Trần Hữu Tráng thiết kế và chế tạo được cung cấp cho Nguyễn Đức Hiệp (đối tượng cầm đầu đường dây đã bị bắt giữ trước đó). Đây là mắt xích quan trọng giúp Ban chuyên án làm rõ toàn bộ quy trình từ thiết kế, sản xuất linh kiện, lắp ráp đến tiêu thụ vũ khí quân dụng.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh nhận định, hoạt động sản xuất diễn ra trong thời gian dài, mang tính chuyên nghiệp và khép kín, hình thành nguồn cung linh kiện vũ khí với số lượng lớn. Nếu không bị phát hiện và triệt xóa kịp thời, các linh kiện này có thể tiếp tục được lắp ráp thành nhiều khẩu súng hoàn chỉnh, phát tán ra ngoài xã hội, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Tang vật thu giữ trong đường dây chế tạo, tàng trữ và mua bán trái phép vũ khí quân dụng bị Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ vào cuối tháng 5.2026. Ảnh: CAHT

Đến nay, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố 9 bị can về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng. Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, các đối tượng đã xây dựng quy trình sản xuất, lắp ráp súng tương đối hoàn chỉnh, hoạt động có tổ chức và liên kết giữa nhiều địa phương.

Tác giả: Ngân Hà

Nguồn tin: Báo Văn Hóa