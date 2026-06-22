Công an Hà Tĩnh: Bóc gỡ mắt xích trong đường dây ma túy liên xã

Trong quá trình thực hiện Kế hoạch số 150/KH-CAT-PC04-PV01, tại thôn Đồng Phú (xã Kỳ Anh), Công an xã Kỳ Anh chủ trì phối hợp Tổ địa bàn Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt quả tang Phan Văn Danh (SN 1997, trú xã Kỳ Văn) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ gồm 1 túi nilon chứa tinh thể màu trắng. Kết luận giám định xác định là Methamphetamine (ma túy đá).

Bóc gỡ mắt xích trong đường dây ma túy liên xã - Ảnh Công an Hà Tĩnh.



Từ chứng cứ thu thập được, lực lượng chức năng mở rộng điều tra, áp dụng biện pháp tố tụng khẩn trương, giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Hoàng Thế Anh (SN 2003, trú xã Cẩm Xuyên). Đồng thời, vận động đối tượng Phan Đình Thi (SN 1995, trú xã Kỳ Văn) ra đầu thú.

Ngày 12/6/2026, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 3 đối tượng về các hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, bước đầu làm rõ và triệt xóa đường dây cung cấp ma túy liên xã.

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Song song với công tác đấu tranh, lực lượng Công an xã Kỳ Anh tăng cường tuần tra khép kín địa bàn, không để hình thành điểm nóng về ma túy.

Tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối tượng - Ảnh Công an Hà Tĩnh.



Khoảng 23 giờ 10 phút ngày 14/6/2026, tại tuyến đường liên thôn Tân Giang, tổ công tác phát hiện một nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn. Tiến hành kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện trong người đối tượng có 02 đoạn ống hút chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá; đồng thời thu giữ nhiều dụng cụ sử dụng ma túy trong cốp xe mô tô.

Đối tượng khai nhận là Phan Văn Lực (SN 1993, trú thôn Tân Thắng, xã Kỳ Anh).

Đến ngày 19/6/2026, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Phan Văn Lực về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Tác giả: Đức Anh

Nguồn tin: phapluatplus.baophapluat.vn