Công an Bắc Ninh truy tìm Hồ Văn Khoa liên quan vụ livestream tại xưởng "Vua Quạt"

Ngày 1/8. nguồn tin của báo Dân trí cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ban hành quyết định truy tìm Hồ Văn Khoa (34 tuổi, quê Hà Nội, trú tại tỉnh Bắc Ninh) để phục vụ công tác điều tra hình sự.

Người này bị truy tìm nhằm phục vụ việc xác minh, giải quyết nguồn tin về một vụ việc có dấu hiệu của tội Gây rối trật tự công cộng. Hiện, không rõ Khoa đang ở đâu.

Công an đề nghị người dân khi phát hiện Hồ Văn Khoa thông báo ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh hoặc điều tra viên Ngô Xuân Hải qua số điện thoại 0987.050.666.

Đối tượng Hồ Văn Khoa. Ảnh: Dân trí.



Theo VietNamNet, theo thông tin ban đầu, vào ngày 29/7, Nguyễn Văn Hợi cùng Hồ Văn Khoa và một nhóm người đã bất ngờ xuất hiện tại xưởng sản xuất của ông Trần Đình Tiệp ở xã Tam Giang.

Tại đây, nhóm đối tượng đã bật phát trực tiếp (livestream) khoảng 15 phút trên mạng xã hội, liên tục sử dụng những lời lẽ lăng mạ, đe dọa và yêu cầu chủ xưởng phải ra đối mặt.

Buổi phát trực tiếp này nhanh chóng thu hút lượng tương tác khủng với hơn 200.000 lượt xem cùng lúc, gây mất an ninh trật tự và xôn xao dư luận.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, đại diện gia đình "Vua Quạt" đã chính thức gửi đơn tố giác hành vi của Nguyễn Văn Hợi và Hồ Văn Khoa đến các cơ quan chức năng.

Trước đó, trong một buổi livestream, Huấn tuyên bố nếu có người chuyển tiền ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, Huấn sẽ đóng góp số tiền gấp ba lần.

Sau phát ngôn trên của Huấn, ông Trần Đình Tiệp công bố chứng từ chuyển 1 tỷ đồng để hỗ trợ người dân Lai Châu.

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Sau đó, cơ quan tiếp nhận có thư cảm ơn doanh nghiệp của gia đình ông Tiệp về khoản hỗ trợ tổng cộng 1,1 tỷ đồng. Sự việc khiến nhiều cư dân mạng chờ Huấn thực hiện lời tuyên bố "góp gấp ba", tương ứng khoảng 3 tỷ đồng.

Tuy nhiên, Huấn “Hoa Hồng” sau đó cho biết sẽ không thực hiện tuyên bố ban đầu vì không muốn hoạt động từ thiện bị biến thành một hình thức “cá cược”.

Mâu thuẫn và tranh cãi giữa các bên tiếp tục leo thang căng thẳng khi Nguyễn Văn Hợi ("Khánh Sky") cùng Hồ Văn Khoa tham gia vào cuộc, liên tục đăng tải nội dung công kích ông Tiệp trước khi trực tiếp tìm đến tận nơi để gây hấn.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Hồ Văn Khoa (34 tuổi, trú tại xã Sóc Sơn, Hà Nội) thường xuyên hoạt động trên mạng xã hội với hình ảnh xăm trổ, phong cách “giang hồ mạng”, đăng tải hoặc tham gia các video, phát trực tiếp và những cuộc tranh cãi trên mạng. Năm 2021, Khoa xảy ra mâu thuẫn với Dương Minh Tuyền. Hai bên nhiều lần chửi bới, thách thức nhau trên mạng xã hội. Tối 4/1/2021, Khoa mang theo súng, cùng Lã Văn Linh đi từ Hà Nội đến huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương (cũ). Khi phát hiện ô tô của Tuyền, Khoa bắn 3 phát về phía phương tiện, gây hư hỏng nhưng không có người thương vong. Sau khi gây án, Khoa bỏ trốn rồi ra đầu thú. Tháng 3/2021, TAND huyện Thanh Miện tuyên phạt Khoa 39 tháng tù về các tội Gây rối trật tự công cộng và Cố ý làm hư hỏng tài sản. Trước đó, Khoa từng lĩnh 14 tháng tù về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Tác giả: Lam Giang (t/h)

Nguồn tin: gocnhinphaply.nguoiduatin.vn