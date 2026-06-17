Con trai Thái tử phi Na Uy lĩnh án tù vì tội hiếp dâm

Hoiby, 29 tuổi, đối mặt 40 tội danh, từ hiếp dâm tới vi phạm giao thông, với mức án tối đa 16 năm tù trong phiên tòa hôm nay tại Oslo. Công tố viên đề nghị mức án 7 năm 7 tháng tù với người này.

Hoiby là con trai riêng của Thái tử phi Na Uy Mette-Marit trước khi bà kết hôn với Thái tử Haakon năm 2001. Theo công tố viên, một trong những vụ hiếp dâm của Hoiby xảy ra trong dinh thự của vợ chồng Thái tử Na Uy vào năm 2018.

Luật sư của Hoiby phủ nhận những cáo buộc nghiêm trọng nhất, trong đó có cáo buộc hiếp dâm, đồng thời đề nghị mức án 18 tháng tù với những tội danh mà thân chủ đã thừa nhận.

Marius Borg Hoiby tại Oslo, Na Uy, hồi tháng 6/2022. Ảnh: AFP

Thẩm phán sau đó kết án Hoiby 4 năm tù về hai tội hiếp dâm và 32 tội danh khác. Hoiby không xuất hiện trong phiên tòa, nhưng theo dõi quá trình tòa tuyên án qua video trực tuyến.

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Nạn nhân bị Hoiby cưỡng hiếp, người xuất hiện tại phòng xử án, đã bật khóc khi thẩm phán đọc tới vụ án của cô.

Công tố viên Na Uy Sturla Henriksbo tuyên bố bản án với Hoiby là "chiến thắng" cho hệ thống tư pháp nước này, khẳng định "không ai đứng trên pháp luật".

Trong các phiên tòa diễn ra hồi tháng 2 và tháng 3, Hoiby bị phơi bày lối sống trụy lạc của mình. Người này nói rằng bản thân chỉ được biết tới là con trai của Thái tử phi, nên luôn khao khát được công nhận.

"Và điều đó thể hiện qua việc quan hệ tình dục bừa bãi, sử dụng ma túy và rượu bia", Hoiby nói, thêm rằng áp lực từ giới truyền thông đã biến anh thành "quái vật" cũng như "mục tiêu căm ghét của cả Na Uy".

Các vụ cưỡng hiếp mà Hoiby bị cáo buộc xảy ra từ năm 2018 đến năm 2024, sau những đêm tiệc tùng mà anh đã sử dụng rượu và ma túy. Công tố viên lập luận rằng Hoiby đã có hành vi tình dục khi các nạn nhân dường như đang ngủ hoặc bất tỉnh, và đó là lý do họ không đồng thuận.

Tác giả: Ngọc Ánh

Nguồn tin: vnexpress.net