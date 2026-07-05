Cô gái trẻ tử vong bên cạnh xe máy ven đường

Sự việc được phát hiện vào khoảng 0h10' cùng ngày. Nạn nhân là N.T.Y.L. (SN 2000, ngụ xã Tân Phước 3) phát hiện tử vong trong bụi cây tràm ven đường đoạn qua ấp Mỹ Hòa, bên cạnh thi thể, có chiếc xe máy.

Hiện trường phát hiện nạn nhân tử vong.

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Các đơn vị nghiệp vụ đã phối hợp với Viện KSND khu vực 3 tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Kết quả khám nghiệm, chị L. tử vong do đa thương. Nhận định ban đầu, nạn nhân tử vong nghi do điều khiển xe máy, không làm chủ tốc độ nên cả người lẫn xe lao xuống dốc, ngã vào bụi cây tràm.

Tác giả: Văn Vĩnh

Nguồn tin: cand.vn