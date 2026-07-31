Cô gái 18 tuổi bế bạn trai mắc bệnh xương thủy tinh đi đăng ký kết hôn, câu chuyện phía sau khiến nhiều người cảm phục

Anh Trần Văn Hà (SN 1990, xã Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An) mắc bệnh xương thủy tinh bẩm sinh. Cơ thể anh phát triển không bình thường, chỉ nặng hơn 20kg. Dù vậy, nhiều năm qua, anh được biết đến là người có nghị lực sống mạnh mẽ, vượt lên hoàn cảnh để tự lập và nuôi con gái.

Theo báo VietNamNet, năm 2023, cuộc hôn nhân kéo dài 6 năm của anh khép lại. Sự đổ vỡ khiến anh từng nghĩ mình khó có cơ hội tìm được người bạn đời có thể đồng hành, chăm sóc và cùng xây dựng mái ấm.

"Dẫu vậy, vì con gái, tôi vẫn phải vượt qua biến cố", anh Hà chia sẻ.

Suốt ba năm sau ly hôn, anh tập trung làm việc, chăm lo cho bản thân và con gái, không còn dám nghĩ đến chuyện tình cảm. Thế nhưng, năm 2026, thông qua một người bạn chung, anh quen Trương Thị Hà My (18 tuổi, xã Đông Hiếu, tỉnh Nghệ An).

Ban đầu, cả hai chỉ trò chuyện qua điện thoại và chưa từng gặp mặt. Trong một lần nói chuyện, anh Hà hài hước bảo: "Anh không biết tán gái. Nếu em thích thì cứ tán anh nhé". Bất ngờ, Hà My thừa nhận cô đã có thiện cảm với anh.

Sau đó, khi tìm xem trang cá nhân của anh Hà, My mới biết anh là người khuyết tật. Càng đọc những câu chuyện về cuộc sống và nghị lực của anh, cô càng cảm phục.

"Nhìn anh trong ảnh, tôi không sốc cũng không sợ hãi, chỉ thấy thương anh nhiều hơn", Hà My chia sẻ.

Thời điểm đó, Hà My làm việc tại Hưng Yên, còn anh Hà sinh sống ở Nghệ An. Nhận thấy sự chân thành của cô gái kém mình 18 tuổi, anh ngỏ ý mời My về quê để cả hai có cơ hội tìm hiểu trực tiếp.

Sau nhiều ngày cân nhắc, Hà My quyết định bắt chuyến xe đêm vượt hơn 300km về Nghệ An. Rạng sáng, anh Hà cùng những người bạn khuyết tật ra đón cô. Cuộc gặp đầu tiên diễn ra trong không khí gần gũi, không hề có khoảng cách.

Trong một tuần ở lại Nghệ An, Hà My tận tình chăm sóc bạn trai từ những sinh hoạt hằng ngày. Khoảng thời gian ấy giúp cả hai thêm tin tưởng vào mối quan hệ.

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Theo anh Hà, Hà My cũng có hoàn cảnh nhiều thiệt thòi. Bố mất sớm, mẹ đi bước nữa nên cô sớm phải đi làm để phụ nuôi em trai. Chính sự đồng cảm về những khó khăn trong cuộc sống đã đưa hai người đến gần nhau hơn.

Dù xúc động trước tình cảm của bạn gái, anh Hà vẫn thẳng thắn chia sẻ những thử thách mà cô sẽ phải đối mặt nếu lựa chọn gắn bó với mình.

"Em yêu anh thì phải chấp nhận những lời gièm pha từ xã hội. Sau này em cũng sẽ vất vả chăm sóc anh vì anh là người khuyết tật", anh nói.

Đáp lại, Hà My không tranh luận. Tối hôm đó, cô đăng tải bài viết công khai chuyện tình cảm trên mạng xã hội với lời nhắn: "Tình yêu đẹp nhất không phải là yêu một người hoàn hảo mà là yêu một người bằng tất cả những gì mình có. Dù anh không lành lặn, tình yêu của em dành cho anh vẫn chân thành và đầy hy vọng".

Sau khi trở lại Hưng Yên làm việc, Hà My và anh Hà tiếp tục duy trì tình cảm. Có thời điểm anh Hà từng lo lắng cô sẽ rời xa mình. Tuy nhiên, khi biết anh gặp biến cố và suy sụp tinh thần, Hà My đã lập tức trở về Nghệ An để ở bên động viên.

Khoảng thời gian tìm hiểu, gia đình hai bên cũng dần đón nhận mối quan hệ này. Mẹ của Hà My bày tỏ sự ủng hộ và nhắn nhủ con rể tương lai hãy yêu thương, chăm sóc con gái bà.

Trong khi đó, mẹ anh Hà ban đầu khá lo lắng vì con trai từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Tuy nhiên, sau khi chứng kiến tình cảm chân thành của Hà My qua các video được chia sẻ trên mạng xã hội, bà đã thay đổi suy nghĩ và đồng ý vun vén cho hai con.

Ngày 22/7, Hà My bế anh Hà đến UBND xã Quỳ Hợp để đăng ký kết hôn. Khoảnh khắc này được anh chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút hơn 2 triệu lượt xem cùng hàng chục nghìn lượt bày tỏ cảm xúc.

Dù vẫn xuất hiện những ý kiến trái chiều, cặp đôi cho biết họ không quá bận tâm. Hiện cả hai đang làm việc cách quê nhà khoảng 80km và dự định sẽ chuyển về Quỳ Hợp sinh sống cùng mẹ anh Hà để bắt đầu cuộc sống hôn nhân.

Theo thông tin từ Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Nghệ An, anh Trần Văn Hà sinh ra với căn bệnh xương thủy tinh bẩm sinh, bại liệt hai chân và chỉ nặng hơn 20kg. Tuổi thơ của anh gắn liền với những lần mẹ cõng đến lớp, những tháng ngày sống trong khó khăn sau khi bố mẹ ly hôn.

Năm 2011, anh vào TP.HCM lập nghiệp, tự chăm sóc bản thân và làm trợ lý tại một cơ sở dành cho người khuyết tật. Đến năm 2013, anh trở về Nghệ An, theo đuổi công việc liên quan đến công nghệ thông tin, bảo mật mạng xã hội để tự nuôi sống bản thân và chăm lo cho gia đình.

Tác giả: Lam Giang (t/h)

Nguồn tin: gocnhinphaply.nguoiduatin.vn