Chuyện tình của cặp vợ chồng tháo mặt nạ oxy để hôn tạm biệt lần cuối: Bên nhau 20 năm, từ mối tình thuở học trò đến cùng xây dựng tổ ấm

Mới đây, khoảnh khắc nụ hôn vĩnh biệt ở lằn ranh sinh tử của anh Phạm Văn Tiền (34 tuổi, phường Bắc An Phụ, Hải Phòng) và vợ - Nguyễn Thị Mai (32 tuổi) đã viral trên MXH. Hàng triệu lượt xem cùng hàng chục nghìn bình luận được cư dân mạng gửi đến để bày tỏ sự xúc động vì cặp đôi.

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Khoảnh khắc gây xúc động của cặp đôi (Nguồn: @anhtienthuongvo)

Nhưng có lẽ chưa nhiều người biết rằng phía sau nụ hôn ấy là cả một hành trình dài của tình yêu bắt đầu từ những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường và cùng đi qua nhiều gian khó.

Liên hệ với anh Tiền, vợ chồng anh là mối tình đầu của nhau, cảm tình nảy sinh từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Sau khi học học xong cấp 3, cả hai cùng sang Nga làm việc khoảng 5 - 6 năm rồi trở về quê hương lập nghiệp.

Năm 2015, cặp đôi chính thức kết hôn và đón con trai đầu lòng trong năm đó. Những ngày đầu cùng nhau vun đắp gia đình, gầy dựng kinh tế không phải lúc nào cũng thuận lợi, nhưng hai vợ chồng luôn chọn cách đồng lòng, cùng nhau đi qua những khó khăn. Đến năm 2020, nhờ kinh doanh ổn định, gia đình nhỏ đã có nhà xe, đồng thời chào đón thêm cô con gái thứ hai.

Trên mạng xã hội, vợ chồng anh Tiền thường chia sẻ những khoảnh khắc bình yên của cuộc sống gia đình.

Dịp 20/10/2022, anh từng viết cho vợ: “Cuộc đời có những lúc thành công, cũng có lúc thăng trầm nhưng em vẫn luôn ở đó, trong ngôi nhà đầy ắp tiếng cười để chờ anh. Anh yêu em hơn ngàn vạn lời nói. Chúc em 20/10 vui vẻ, hạnh phúc”.

Cặp đôi khi còn ở Nga

Ảnh cưới của vợ chồng anh Tiền

Đến năm 2024, biến cố bất ngờ ập đến với gia đình nhỏ. Khoảng tháng 5 năm đó, Mai bắt đầu đau âm ỉ ở vùng bẹn, sau đó cơn đau lan xuống chân khiến cô không thể tự đi lại, phải dùng xe lăn. Kết quả thăm khám tại Bệnh viện K Tân Triều (Hà Nội) cho thấy cô mắc ung thư hạch.

Khi ấy, vợ chồng Mai vẫn tin rằng chỉ cần kiên trì điều trị, bệnh sẽ dần thuyên giảm. Nhưng một năm sau, ung thư tái phát và chuyển thành ung thư máu. Cô được chuyển sang điều trị tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương (Hà Nội), tiếp tục trải qua những đợt xét nghiệm, truyền thuốc, hóa chất và theo dõi chỉ số máu kéo dài.

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Trong hơn 2 năm điều trị, do diễn biến bệnh phức tạp, phần lớn thời gian vợ chồng anh Tiền phải ở bệnh viện. Hai con nhỏ được gửi về quê nhờ người thân chăm sóc. Anh Tiền vừa làm việc để có tiền chữa bệnh cho vợ, vừa lo cho các con, vừa kề cận Mai trong những ngày điều trị. Từ bữa ăn, giấc ngủ đến những đợt hóa chất, cơn sốt hay lúc đau đớn, anh đều cố gắng chăm sóc, động viên vợ.

Trước khi biến cố xảy ra, vợ chồng Mai không có thói quen ghi lại quá nhiều khoảnh khắc thường ngày. Nhưng sau những tháng ngày đi viện, mỗi bức ảnh, mỗi đoạn video lại trở thành cách để họ lưu giữ thời gian được ở cạnh nhau.

Anh Tiền kề cận chăm sóc vợ trong hơn 2 năm chữa bệnh

Trong dịp Trung thu năm 2025, anh Tiền chia sẻ một khoảnh khắc nhỏ của gia đình: “Trung thu năm nay… Con trai được nhà trường tặng cho chiếc bánh trung thu, còn mẹ - sau những ngày dài nằm bệnh, hôm nay mới lại vào bếp, rán gà cho hai con ăn. Chẳng cần mâm cao cỗ đầy, chỉ cần nhìn mẹ khỏe hơn, nghe tiếng con cười, Trung thu của nhà mình giản dị mà trọn vẹn. Cảm ơn vợ - người phụ nữ mạnh mẽ, dù trải qua bao mệt mỏi vẫn luôn cố gắng vì chồng con”.

Đến cuối năm 2025, trong một bài đăng kỷ niệm 15 năm đồng hành, anh Tiền tâm sự: “Vợ chồng với nhau không phải vì hoàn hảo, mà vì chọn không rời nhau. 15 năm qua, vợ chồng đi qua đủ vui buồn, đủ khó khăn để hiểu rằng: Năm tháng có thể lấy đi sức khỏe, lấy đi thanh xuân nhưng không thể lấy đi tình nghĩa của hai người biết trân trọng nhau.

Vợ chồng không phải ai hợp mới đi cùng nhau lâu, mà là ai thương, ai nhẫn nhịn, ai không bỏ cuộc. Vậy nên, gặp được người chịu nắm tay mình qua bao giông bão… đó là may mắn lớn nhất đời. Giữ nhau, thương nhau và sống nghĩa tình với nhau. Vì cuối cùng, khi nhìn lại cả cuộc đời, người ở bên ta lâu nhất… vẫn là vợ chồng”.

Về phần Mai, cô không nói quá nhiều nhưng thường chia sẻ hình ảnh gia đình bình yên bên nhau. Đó là có thể là dịp sinh nhật con trai con gái hoặc chỉ đơn giản là buổi tối cả nhà quây quần xem tivi, hát karaoke,...

Khoảng cuối tháng 4 - đầu tháng 5/2026, vợ chồng Mai được bác sĩ cho về quê nghỉ lễ. Khi trở lại bệnh viện, cô cảm nhận rõ sức khỏe của mình không còn ổn. Trong đoạn clip đăng ngày 10/5, anh Tiền cho biết vợ từng nói có lẽ cô không qua được năm nay.

Mai không nói mình sợ hãi hay nuối tiếc, bởi cô đã có một gia đình đủ đầy yêu thương. Điều khiến cô day dứt nhất là không thể ở cạnh chồng và các con lâu hơn, không thể cùng chồng nhìn các con lớn lên và cùng gia đình đi hết quãng đường phía trước. Nhưng cô cũng hiểu có những điều nằm ngoài khả năng của mình.

Sau đó, sức khỏe Mai yếu dần. Ngày 14/6, cô qua đời, khép lại hành trình gần hai năm điều trị bệnh.

Trong chia sẻ gần nhất vào ngày 22/6, anh Tiền tâm sự nhói lòng: “Lúc vợ còn sống, chồng đã yêu vợ bằng tất cả những gì chồng có. Lúc vợ đi rồi, chồng cũng vẫn muốn dành cho vợ sự yêu thương, trân trọng và tôn trọng vẹn nguyên như thế. Vợ sống thế nào, chồng thương vợ như thế nào thì đến lúc vợ nằm xuống, mọi thứ vẫn phải như vậy. Không bớt đi một chút nào…

… Lần cuối chồng tiễn vợ đi, chồng đã đi cùng vợ đến tận cùng của đoạn đường ấy. Còn quãng đời còn lại của chồng, chồng sẽ đi tiếp với nỗi nhớ vợ, với tình yêu dành cho vợ, cho đến hết cuộc đời”.

Tác giả: Trang (Ảnh: NVCC)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn