Chủ xe VinFast VF 6 thừa nhận: Đây là chiếc xe giúp cả gia đình yên tâm trên mọi hành trình

“Cứu nguy” người dùng trong gang tấc

Trong bối cảnh giao thông đô thị ngày càng phức tạp tại các thành phố lớn, các tính năng an toàn chủ động ngày càng trở thành tiêu chí hàng đầu đối với các gia đình Việt. Đây là lý do anh Nguyễn Hải (Hà Nội) lựa chọn VinFast VF 6 là mẫu xe đầu tiên của gia đình.

“Đi cùng gia đình, yếu tố an toàn là quan trọng nhất. Chiếc xe này mang lại cho tôi cảm giác yên tâm”, anh Hải chia sẻ.

Anh phân tích, dù là mẫu xe hạng B nhưng VF 6 có “full” trang bị như hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), phân phối lực phanh điện tử (EBD), hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA), cân bằng điện tử (ESC), kiểm soát lực kéo (TCS) và hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA).

Đặc biệt, phiên bản Plus còn được trang bị hệ thống hỗ trợ lái an toàn nâng cao (ADAS), với nhiều tính năng như cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau hay phanh tự động khẩn cấp. Theo anh, đây là những trang bị rất hữu ích khi thường xuyên di chuyển trong điều kiện giao thông đông đúc.

“Có lần xe máy tạt ngang, hệ thống phanh khẩn cấp tự kích hoạt, giúp tôi tránh va chạm trong gang tấc. Nếu chỉ dựa vào phản xạ của người lái thì chưa chắc kịp”, anh kể lại trải nghiệm.

Cùng đó, theo anh, việc đỗ xe, “lùi chuồng” cũng đơn giản hơn hẳn nhờ camera 360 độ sắc nét và các cảm biến có sẵn trên xe.

Giảm mệt mỏi cho người lái trên đường dài

...

Nếu trong đô thị, ADAS giúp phòng tránh rủi ro, thì trên những hành trình dài, hệ thống công nghệ này lại giải quyết một bài toán khác: giảm mệt mỏi cho người lái. Với các tính năng kiểm soát hành trình thích ứng và hỗ trợ giữ làn, VinFast VF 6 có thể tự duy trì tốc độ, khoảng cách so với xe phía trước. Điều này giúp người lái giảm đáng kể thao tác, từ đó giữ được sự tập trung trong suốt hành trình.

Sau hành trình hơn 200 km từ Việt Trì đến Cát Bà, anh Minh, một chủ xe VF 6 ở Hải Phòng đánh giá cao khả năng hỗ trợ của hệ thống ADAS trên cao tốc. “Chỉ cần kích hoạt ADAS, xe gần như tự vận hành theo thiết lập. Xe bám theo phương tiện phía trước, giữ làn ổn định, người lái vẫn kiểm soát vô-lăng nhưng chân ga và chân phanh hầu như không cần dùng nhiều”, anh phân tích.

Theo anh, ở tầm giá của VF 6, hầu như các dòng xe đều chỉ được trang bị tính năng kiểm soát hành trình cơ bản. Bởi vậy, loạt công nghệ ADAS trên mẫu xe Việt được cho là “của hiếm”.

Anh cho biết thêm, ở những tình huống phức tạp hơn như chuyển làn hoặc điểm mù, ADAS cũng phát huy tác dụng. “Có lần tôi chuẩn bị chuyển làn thì vô-lăng kéo lại vì có xe vượt từ phía sau trong điểm mù. Khi bật xi-nhan, xe cũng hỗ trợ chuyển làn rất mượt”, người dùng này nói thêm.

Lợi thế về công nghệ giúp VF 6 được nhìn nhận như một mẫu xe an toàn hơn, nhàn hơn và phù hợp hơn với thực tế sử dụng hàng ngày so với mặt bằng chung phân khúc. Đáng chú ý, mẫu xe Việt đang trở nên dễ tiếp cận hơn với khách hàng gia đình nhờ loạt ưu đãi cộng dồn trong tháng 6/2026.

Trong khuôn khổ chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh”, người mua được hỗ trợ trực tiếp 6% giá xe, cộng thêm 2% nhờ chương trình “Mùa hè rực rỡ - Vinfascination” (áp dụng tới 30/6), tương đương tổng mức lợi ích lên tới 55-60 triệu đồng khi mua xe trong tháng 6.

Chưa kể, chính sách miễn lệ phí trước bạ cho xe điện đi cùng chính sách “Mua xe 0 đồng” với lãi suất 7%/năm trong 3 năm đầu (thay thế ưu đãi 6%) giúp giảm đáng kể áp lực tài chính ban đầu khi mua xe. Khách mua VF 6 cũng được hưởng đặc quyền “0 đồng nhiên liệu” tới 10/2/2029, đưa tổng chi phí sở hữu và sử dụng về mức tối thiểu.

Tác giả: PV

Nguồn tin: petrotimes.vn