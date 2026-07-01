Chủ trang Facebook bán kim cương, túi Hermes, Louis Vuitton che giấu 835 tỉ đồng doanh thu

Công an tống đạt quyết định tố tụng với Hường theo cáo buộc là chủ tài khoản Facebook "Hycloset new things by hy" nhưng che giấu doanh thu để trốn thuế - Ảnh: CACC

Ngày 2-7, Nguyễn Thị Thu Hường (39 tuổi, trú tại phường Cầu Giấy, Hà Nội) bị tòa án đưa ra xét xử về tội trốn thuế.

Hai người khác bị đưa ra xét xử cùng tội danh gồm: Ngô Quốc Phú (30 tuổi, trú tại phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) và Tô Lan Phương (45 tuổi, trú tại phường Giảng Võ, Hà Nội).

Đây là một trong những vụ án mới liên quan hành vi trốn thuế trong hoạt động kinh doanh qua mạng xã hội, với doanh thu được cơ quan tố tụng xác định lên tới gần 835 tỉ đồng.

Doanh thu gần 835 tỉ đồng từ bán đồ hiệu qua mạng Facebook nhưng không kê khai thuế

Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Thu Hường nhiều năm được biết đến trên mạng xã hội với tài khoản Facebook "Hycloset new things by hy", chuyên kinh doanh đồ hiệu đã qua sử dụng như túi xách, đồng hồ, kim cương, quần áo, phụ kiện của nhiều thương hiệu nổi tiếng thế giới Hermes, Louis Vuitton, Cartier, Versace...

Cơ quan tố tụng xác định từ năm 2020 đến khi bị phát hiện vào tháng 6-2025, Hường bán hàng hoàn toàn qua mạng xã hội nhưng không đăng ký kinh doanh, không đăng ký thuế và không kê khai doanh thu với cơ quan chức năng.

Để nhận tiền thanh toán, Hường sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân và tài khoản đứng tên chồng.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định Hường thuê 8 nhân viên đảm nhận nhiều công đoạn như: tư vấn khách, trả lời tin nhắn, lên đơn, đóng gói, kiểm kê hàng hóa, nhập dữ liệu và vận chuyển.

Hàng hiệu bày ra trong một phiên bán hàng qua mạng của Hường - Ảnh: Hycloset

Đáng chú ý, để quản lý hoạt động kinh doanh, Hường sử dụng thông tin cá nhân đăng ký tài khoản trên phần mềm Kiot Việt nhằm theo dõi doanh thu, số lượng hàng hóa và từng giao dịch phát sinh.

Dữ liệu thu giữ từ máy tính cá nhân của Hường thể hiện doanh thu tăng rất nhanh qua từng năm. Năm 2020 đạt hơn 9,3 tỉ đồng, năm 2021 là 27,6 tỉ đồng, 2022 tăng lên gần 165 tỉ đồng.

Hai năm tiếp theo, doanh thu lần lượt hơn 272 tỉ và 216 tỉ. Riêng 6 tháng đầu năm 2025 doanh thu bán hàng của Hường đạt hơn 144,4 tỉ đồng. Tổng doanh thu được cơ quan điều tra xác định trong hơn 5 năm là gần 835 tỉ đồng.

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Theo kết luận giám định, việc không kê khai doanh thu khiến Hường không thực hiện nghĩa vụ nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 12,5 tỉ đồng, gồm hơn 8,3 tỉ đồng thuế giá trị gia tăng và gần 4,2 tỉ đồng thuế thu nhập cá nhân.

Bị phát hiện, chủ shop nhờ xóa dữ liệu bán hàng

Theo hồ sơ vụ án, khi cơ quan thuế tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp kinh doanh trên nền tảng số có dấu hiệu trốn thuế vào tháng 6-2025, Hường đã nhờ người xóa toàn bộ dữ liệu trên phần mềm Kiot Việt.

Tuy nhiên, trước khi dữ liệu bị xóa, toàn bộ thông tin bán hàng đã được lưu trong máy tính cá nhân của các bị cáo. Các tệp dữ liệu thể hiện đầy đủ mã hàng, giá bán, số lượng hàng hóa, doanh thu từng tháng và từng năm.

Đây cũng là căn cứ quan trọng để cơ quan điều tra xác định doanh thu thực tế của hoạt động kinh doanh.

Ngày 9-7-2025, khám xét khẩn cấp nơi ở của Hường, công an thu giữ 17.900 USD, hơn 12 triệu đồng tiền mặt, một tập tài liệu gồm 86 trang liên quan tài sản, bất động sản cùng nhiều túi xách, phụ kiện hàng hiệu.

Sau khi vụ án bị khởi tố, chồng của Hường đã nộp 12,2 tỉ đồng để khắc phục hậu quả.

Quá trình mở rộng điều tra, cơ quan tố tụng còn xác định Ngô Quốc Phú và Tô Lan Phương nhiều lần bán hàng hiệu cho Hường nhưng không thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế.

Theo cáo trạng, từ năm 2021 đến nay, Phú thu mua quần áo, giày dép, túi xách hàng hiệu đã qua sử dụng từ nhiều người trên mạng xã hội rồi bán lại cho Hường. Để che giấu danh tính và doanh thu, Phú sử dụng tài khoản Facebook đứng tên con gái để đăng bán hàng.

Tổng giá trị hàng hóa Phú bán cho Hường được xác định hơn 28,8 tỉ đồng, dẫn đến số tiền trốn thuế hơn 433 triệu đồng. Trong khi đó, Tô Lan Phương bị cáo buộc bán hàng cho Hường với tổng giá trị khoảng 10,5 tỉ đồng, trốn thuế hơn 157 triệu đồng.

Theo viện kiểm sát, cả Phú và Phương đã tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền bị cáo buộc trốn thuế để khắc phục hậu quả.

Đối với chồng của Hường và các nhân viên làm việc tại cửa hàng, cơ quan điều tra xác định những người này chỉ thực hiện các công việc như đóng gói, vận chuyển, hỗ trợ bán hàng theo chỉ đạo, không tham gia việc kê khai hay thực hiện nghĩa vụ thuế nên không xem xét xử lý hình sự.

Tác giả: Thân Hoàng

Nguồn tin: tuoitre.vn