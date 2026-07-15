Chủ tiệm nail gốc Việt bị cáo buộc bùng nợ 1,4 triệu USD

Trong cộng đồng người Việt ở thung lũng San Fernando, Thien "Kim" Nguyen được biết đến như một nữ doanh nhân thành đạt.

Bà điều hành một tiệm làm móng ở Canoga Park và kiếm tiền từ những nghề phụ sinh lời như kinh doanh đại lý ôtô, xuất nhập khẩu, đầu tư bất động sản, theo lời Hua Ma, một cư dân thung lũng San Fernando từng hợp tác kinh doanh với bà.

Vì vậy, khi bà Nguyen đề nghị đầu tư vào tiệm làm nail, ông đã đồng ý.

Ông Ma bị thu hút bởi lời hứa lợi nhuận nhanh chóng và được khích lệ bởi hình ảnh được cho là biểu hiện của sự thành đạt: bà Nguyen đeo kính râm Chanel, ăn mặc hàng hiệu và lái xe Tesla. Nhưng điều khiến ông quyết định đầu tư là việc ông đã quen biết Phuc Huynh, chồng bà Nguyen và gia đình họ hàng của ông ấy từ nhiều năm nay.

"Trong văn hóa của chúng tôi, muốn biết một người, bạn phải biết gia đình họ", ông nói.

Tiệm làm móng của bà Thien "Kim" Nguyen tại Canoga Park. Ảnh: LA Times

Ông Ma cho biết ông gặp hai vợ chồng bà Nguyen tại một bữa tiệc của bạn vào khoảng năm 2010. 12 năm sau, bà Nguyễn đề nghị ông đầu tư vào tiệm làm móng của bà. Họ gặp nhau tại văn phòng luật sư ở Van Nuys và soạn thảo một hợp đồng quy định khoản đầu tư 40.000 USD của ông Ma sẽ cho phép ông sở hữu 75% cổ phần doanh nghiệp, theo bản sao tài liệu được nộp tại tòa án. Nguyen và Huynh đồng ý trả lại số tiền này trong vòng ba năm, cùng với 800 USD tiền lãi mỗi tháng.

Đối với Ma, người từng làm việc tại một công ty điện tử và đầu tư vào bất động sản, đây có vẻ như một cách chắc chắn để làm cho tiền của mình sinh lời.

Ông Ma mang một xấp tiền 100 USD đến nhà bà Nguyen ở Winnetka, chụp ảnh bà Nguyen cùng chồng đang đếm tiền tại bàn ăn. Ông đã cho cặp vợ chồng này vay tổng cộng 105.000 USD trong nhiều lần, một thám tử thuộc Sở Cảnh sát Los Angeles (LAPD) đã viết trong bản khai.

Sau khi nhận được ba khoản thanh toán tổng cộng 4.900 USD, ông Ma đã cố gắng rút tiền từ một tấm séc của bà Nguyen nhưng không thành công. Khi ông Ma đòi lại số tiền đã cho vay, bà Nguyen nói rằng không còn tiền bởi việc làm ăn đang thua lỗ.

Ông cũng nhận được một cuộc gọi từ một người đàn ông lạ mặt yêu cầu không làm phiền bà Nguyen và đe dọa ông sẽ gặp rắc rối nếu ông không dừng lại.

Theo các nhà điều tra từ LAPD và văn phòng Tổng chưởng lý California, ông Ma là một trong số hàng chục người đã cho hai vợ chồng bà Nguyen vay tiền. Số tiền lên tới 1,4 triệu USD. Hầu hết số tiền này chưa bao giờ được hoàn trả.

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Theo các đơn kiện được nộp tại thành phố New York, bà Nguyen đã vay 65.000 USD tiền mặt từ ba công ty tài chính và cam kết trả cho họ 1.895 USD mỗi ngày từ doanh thu. Các bên cho vay sau đó khởi kiện vì bà Nguyen bùng nợ. Tòa án đã xử thắng kiện cho các nguyên đơn do bà Nguyen vắng mặt.

Ông Ma đã ba lần đến đồn cảnh sát Van Nuys thuộc Sở Cảnh sát Los Angeles (LAPD) để tố cáo bà Nguyễn. "Nhưng họ nói đây là tranh chấp dân sự và bảo tôi đi về".

Lần thứ 4, khi ông Ma kết nối được với Kimberly Santander, một thám tử thuộc phòng Tội phạm Thương mại của LAPD. Santander đã điều tra các cáo buộc của ông Ma và phát hiện ra có thêm 11 người khác cũng tố cáo bà Nguyen với chiêu trò lừa đảo tương tự.

Trong số đó có một nữ nhân viên làm móng 60 tuổi, người đã tiết kiệm nhiều năm để thực hiện ước mơ mở tiệm móng riêng. Người phụ nữ này đã đưa cho Nguyen 253.000 USD, bao gồm những khoản đầu tư vào tiệm và các khoản vay cá nhân. Nguyen chỉ trả lại 240 USD. Người phụ nữ này nói rằng bà bị trầm cảm khi mất hết tiền tiết kiệm cả đời.

Một nạn nhân khác được cho là đã cho Nguyen vay 320.000 USD với lãi suất 4-6%. Người cho vay tin tưởng Nguyen vì anh họ của ông từng kết hôn với Nguyen ở Việt Nam. Theo bản khai, Nguyen chỉ trả lại 24.000 USD.

Santander cho biết Nguyen và Huynh đã tiêu ít nhất một phần số tiền đó vào "quần áo, thực phẩm và các chi phí cá nhân khác".

Cặp vợ chồng này bị cáo buộc thực hiện thủ đoạn lừa đảo nhắm vào những người gốc Việt khác. Theo cơ quan điều tra, các nghi phạm đã đánh vào lòng tin và sự gắn kết trong cộng đồng sắc tộc để chiếm đoạt tài sản.

Hai vợ chồng bà Nguyen bị truy tố vào tháng 11 năm ngoái và đang được tại ngoại sau khi nộp tiền bảo lãnh. Hai người không nhận tội chiếm đoạt tài sản lớn.

Vụ bê bối khiến nhiều bạn bè và người thân của ông Ma hoài nghi về thói quen cho vay vốn dựa vào lòng tin - thứ vốn là nguồn sống của nhiều doanh nghiệp do người nhập cư làm chủ. Người nhập cư thường tìm đến nhau để vay vốn, hoặc vì không thể tiếp cận hệ thống ngân hàng truyền thống hoặc vì họ cảm thấy thoải mái hơn khi giao dịch trong cộng đồng của mình.

Mặc dù nhỏ hơn so với các khu vực khác ở Quận Cam hay Thung lũng San Gabriel, thung lũng San Fernando có cộng đồng người Việt đông đảo.

Ngay cả khi lấy lại được tiền, ông Ma cho biết lòng tin vốn có trong cộng đồng người Việt ở thung lũng San Fernando đã bị phá vỡ bởi bê bối này.

"Tôi sống ở đây từ năm 1980", ông Ma nói. "Chưa bao giờ có chuyện này xảy ra".

Tác giả: Hoàng Lan

Nguồn tin: vnexpress.net