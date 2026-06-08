Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Triều Tiên

Sáng 8-6, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đáp máy bay xuống Bình Nhưỡng, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài hai ngày tới Triều Tiên.

Theo báo South China Morning Post, đây là chuyến công du đầu tiên của nhà lãnh đạo Trung Quốc tới quốc gia này kể từ năm 2019.

Sự kiện này diễn ra ngay sau các cuộc gặp thượng đỉnh riêng rẽ của ông Tập Cận Bình với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Bắc Kinh vào tháng 5-2026, cũng như việc ông tham dự Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Hàn Quốc vào tháng 10-2025.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) sẽ gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (phải) tại Bình Nhưỡng. Ảnh: AP



Trong bài viết đăng trên tờ Rodong Sinmun - cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên vào sáng 8-6, ông Tập Cận Bình cho biết tình hữu nghị chiến đấu "vốn được đúc bằng máu" và sự gắn kết đồng chí, tin cậy lẫn nhau giữa hai nước đã vượt qua thử thách của thời gian cũng như bối cảnh quốc tế đầy biến động.

Chủ tịch Trung Quốc cam kết sẽ làm sâu sắc thêm mối quan hệ chiến lược và tăng cường tương tác thường xuyên "như người thân" giữa các cơ quan đảng, chính phủ và quân đội hai bên.

...

Ông Tập Cận Bình viết: "Đứng ở điểm khởi đầu lịch sử mới, Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Triều Tiên để đưa mối quan hệ song phương lên một tầm cao chiến lược, thúc đẩy sự phát triển lớn mạnh hơn nữa phù hợp với thời đại".

Hãng thông tấn Yonhap nhận định đối với Bắc Kinh, chuyến công du lần này có thể là cơ hội để tái khẳng định tầm ảnh hưởng của Trung Quốc đối với bán đảo Triều Tiên.

Điều này mở ra cơ hội tiềm năng để tái khởi động tiến trình ngoại giao đang bị đình trệ giữa Bình Nhưỡng, Washington và Seoul.

Chuyến thăm cấp nhà nước này được giới quan sát nhận định là động thái đáp lễ sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tới Bắc Kinh vào tháng 9-2025. Vào thời điểm đó, ông Kim Jong-un đã tham dự buổi lễ duyệt binh quy mô lớn kỷ niệm 80 năm kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Tại sự kiện diễn ra ở Quảng trường Thiên An Môn vào tháng 9-2025, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đứng cạnh nhau.

Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Trung Quốc và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại buổi lễ duyệt binh ở Bắc Kinh vào tháng 9-2025. Ảnh: AP



Tác giả: Thu Hương

Nguồn tin: Báo Người Lao Động