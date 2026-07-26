Chủ tịch, Tổng Giám đốc và loạt lãnh đạo TV4 bị miễn nhiệm sau vụ án đường dây 500kV

CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 4 (PECC4, HNX: TV4) vừa công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thay đổi nhân sự cấp cao, trong đó miễn nhiệm hàng loạt lãnh đạo chủ chốt kể từ ngày 24/7/2026.

Cụ thể, HĐQT miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với ông Lê Cao Quyền; miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông Trần Cao Hỷ; miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Như Đông và miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với bà Trần Lê Thanh Bình. Các quyết định đều có hiệu lực từ ngày 24/7/2026.

Đối với ông Lê Cao Quyền và ông Trần Cao Hỷ, việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT sẽ được trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua tại kỳ họp gần nhất và chỉ có hiệu lực kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

HĐQT TV4 đã thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với ông Lê Cao Quyền (Ảnh: TV4).

Trước đó, ngày 12/6, PECC4 cho biết đã nhận được thông báo về việc bắt bị can để tạm giam đối với ông Lê Cao Quyền – Chủ tịch HĐQT, ông Trần Cao Hỷ – Tổng Giám đốc, ông Nguyễn Như Đông – Phó Tổng Giám đốc và bà Trần Lê Thanh Bình – Kế toán trưởng.

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Theo đó, các lãnh đạo trên nằm trong vụ án xảy ra tại Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia liên quan đến dự án đường dây 500kV mạch 3.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết đã khởi tố 47 bị can về 5 tội danh gồm: Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Tham ô tài sản, Đưa hối lộ và Nhận hối lộ.

Vụ án được xác định xảy ra tại 13 đơn vị, gồm: Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung, CTCP Tập đoàn PC1, Công ty TNHH Chế tạo cột thép Đông Anh, CTCP Khoáng sản Tấn Phát, CTCP Sông Đà 11, Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 4, các Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1, 2, 3, 4 và Công ty TNHH Thương mại Đức Hải.

Về công tác thu hồi tài sản, cơ quan điều tra đã tạm giữ hơn 45,8 tỷ đồng, hơn 1 triệu USD và phong tỏa tài sản chứng khoán có tổng giá trị khoảng 1.756 tỷ đồng để phục vụ quá trình điều tra, thu hồi tài sản cho Nhà nước.

Tác giả: Phạm Thị Thanh Loan

Nguồn tin: nguoiduatin.vn