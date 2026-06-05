Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định kiểm tra công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.

Chiều 5/6, đoàn công tác của UBND tỉnh Hà Tĩnh do ông Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại một số điểm thi và khu vực phục vụ kỳ thi trên địa bàn tỉnh.

Đoàn công tác UBND tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp tại Trường THPT Phan Đình Phùng.

Đoàn đã trực tiếp kiểm tra tại Trường THPT Phan Đình Phùng (phường Thành Sen), Trường THPT chuyên Hà Tĩnh (phường Trần Phú), khu vực in sao đề thi và Trường THPT Lý Tự Trọng (xã Thạch Hà).

Tại các điểm đến, đoàn công tác tập trung kiểm tra việc chuẩn bị cơ sở vật chất, phòng thi, hệ thống điện, phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, công tác y tế, bảo mật đề thi cũng như các điều kiện phục vụ kỳ thi theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Theo báo cáo của các đơn vị, đến thời điểm hiện tại công tác chuẩn bị cho kỳ thi cơ bản đã hoàn tất. Các điểm thi đã rà soát đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực phục vụ kỳ thi và xây dựng các phương án dự phòng để xử lý các tình huống phát sinh.

Điểm thi Trường THPT chuyên Hà Tĩnh đã hoàn tất công tác chuẩn bị với 27 phòng thi phục vụ 632 thí sinh.

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Đặc biệt, đoàn công tác đã kiểm tra khu vực in sao đề thi - một trong những khâu quan trọng, có yêu cầu bảo mật nghiêm ngặt nhất của kỳ thi. Sở GD&ĐT Hà Tĩnh đã phối hợp với Công an tỉnh lựa chọn địa điểm đảm bảo các điều kiện an toàn, biệt lập, thực hiện cách ly 3 vòng độc lập và bố trí lực lượng bảo vệ 24/24 giờ theo đúng quy chế thi.

Đến thời điểm hiện tại các điểm thi đã hoàn tất công tác chuẩn bị cơ sở vật chất chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Qua kiểm tra thực tế, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định ghi nhận và đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của ngành giáo dục, các địa phương, đơn vị và các điểm thi trong công tác chuẩn bị.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị tuyệt đối không được chủ quan, tiếp tục rà soát kỹ lưỡng tất cả các khâu tổ chức kỳ thi; chủ động xây dựng các phương án ứng phó với những tình huống bất thường có thể xảy ra.

Khu vực in sao đề thi được kiểm tra, rà soát kỹ các điều kiện bảo mật theo quy định.

Lãnh đạo tỉnh đặc biệt lưu ý việc tăng cường các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, an toàn vệ sinh thực phẩm; đồng thời chủ động ngăn ngừa các hành vi gian lận thi cử bằng thiết bị công nghệ cao. Các đơn vị phải thực hiện nghiêm quy trình bảo quản, vận chuyển đề thi, bài thi; không để xảy ra sai sót, tiêu cực ở bất kỳ khâu nào.

Bên cạnh đó, cần chuẩn bị đầy đủ các điều kiện hỗ trợ thí sinh, nhất là những em có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng phương án ứng phó với thời tiết cực đoan nhằm bảo đảm không có thí sinh nào phải bỏ thi.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ diễn ra trong hai ngày 11 và 12/6. Hội đồng thi Sở GD&ĐT Hà Tĩnh có 18.661 thí sinh đăng ký dự thi. Toàn tỉnh bố trí 35 điểm thi chính thức, 2 điểm thi dự phòng với 797 phòng thi và 70 phòng chờ; dự kiến huy động khoảng 3.230 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia làm nhiệm vụ.

Tác giả: Phương Hồ

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn