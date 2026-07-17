Chủ tịch Quốc hội: Cắt giảm thủ tục hành chính đừng để 'bình mới rượu cũ'

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên họp (Ảnh: Quốc hội).

Chiều 16/7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.

Trình bày tờ trình của Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, dự án luật sửa đổi, bổ sung 10 luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường gồm: Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Luật Chăn nuôi; Luật Đê điều; Luật Địa chất và khoáng sản; Luật Khí tượng thủy văn; Luật Tài nguyên nước; Luật Thú y; Luật Thủy lợi; Luật Thủy sản; Luật Trồng trọt.

Dự thảo luật tập trung cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh và phân quyền thực hiện thủ tục hành chính. Ngoài ra, dự luật cũng sửa đổi, bổ sung một số điều khoản để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải cho biết, Thường trực Ủy ban tán thành với sự cần thiết ban hành dự án luật.

Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát, thể chế hóa đầy đủ, toàn diện, nhất là các văn bản về sắp xếp tổ chức bộ máy, chính quyền địa phương 2 cấp, bảo đảm không làm phát sinh chính sách mới.

Cơ quan thẩm tra cũng đề nghị tiếp tục rà soát để không làm phát sinh xung đột, chồng chéo, trong đó có cam kết Net Zero vào năm 2050 và đánh giá đầy đủ hơn tác động của phân cấp, phân quyền đối với yêu cầu bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Phát biểu góp ý, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá dự án luật đặt mục tiêu cắt giảm 38 thủ tục hành chính, đơn giản hóa 13 thủ tục và cắt giảm 40 điều kiện kinh doanh là hướng cải cách rất đáng ghi nhận vì giúp giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp và người dân.

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Chủ tịch Quốc hội nhìn nhận việc sửa luật phải bảo đảm hiệu quả để luật thực sự đi vào cuộc sống, không tạo ra khoảng trống quản lý và không để xảy ra tình trạng “bình mới nhưng rượu cũ”.

Ông đặc biệt lưu ý chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm phải đi đôi với nâng cao năng lực thực thi của địa phương.

Khi giảm các thủ tục cấp phép ban đầu thì áp lực sẽ chuyển sang công tác thanh tra, kiểm tra sau cấp phép. Trong khi đó, lực lượng thanh tra chuyên ngành tại nhiều địa phương hiện còn mỏng, thiếu nhân lực và trang thiết bị.

Vì vậy, Chủ tịch Quốc hội đề nghị cần luật hóa cơ chế hậu kiểm bằng công nghệ, áp dụng truy xuất nguồn gốc, mã QR và quy định rõ nguồn lực tài chính cho hoạt động giám sát tại địa phương nhằm tránh tình trạng buông lỏng quản lý, ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm nông nghiệp.

Việc phân cấp, phân quyền phải đi kèm hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật thống nhất trên phạm vi cả nước.

“Nếu quy chuẩn kỹ thuật quốc gia không được ban hành đồng bộ và rõ ràng, mỗi địa phương sẽ có cách hiểu và áp dụng khác nhau. Hệ quả là vô tình tạo ra các giấy phép con hoặc sự cát cứ thông tin”, Chủ tịch Quốc hội nêu thực tế.

Phát biểu làm rõ thêm, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cho biết, Chính phủ đã nhiều lần chỉ đạo hoàn thiện, rà soát lại việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục và điều kiện kinh doanh nhưng không để có “khoảng trống” pháp lý.

Qua góp ý của Chủ tịch Quốc hội, Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương trong quá trình xây dựng nghị định, thông tư tiếp tục rà soát, đảm bảo chính sách thống nhất, thuận tiện khi áp dụng và thiết kế cơ chế hậu kiểm chặt chẽ.

Tác giả: Quốc Bảo

Nguồn tin: phapluatplus.baophapluat.vn