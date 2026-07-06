Chú rể 50 tuổi cưới cô dâu 20 tuổi, khoảnh khắc "nhạy cảm" tại lễ cưới gây tranh cãi

Một đám cưới diễn ra tại vùng quê ở Giang Tây (Trung Quốc) đã trở thành tâm điểm mạng xã hội bởi sự chênh lệch tuổi tác đáng kể giữa cô dâu và chú rể.

Theo những hình ảnh được chia sẻ, chú rể là một người đàn ông đã ngoài 50 tuổi, trong khi cô dâu chỉ khoảng 20 tuổi. Khoảng cách tuổi tác lên tới 3 thập kỷ khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Trang Sohu đưa tin, chú rể từng trải qua đổ vỡ hôn nhân và là chủ một doanh nghiệp tại địa phương. Trong khi đó, cô dâu từng làm việc tại chính công ty của người đàn ông này với vai trò nhân viên. Mối quan hệ giữa 2 người được cho là bắt đầu từ môi trường công việc, sau một thời gian tìm hiểu đã tiến tới hôn nhân.

Trong ngày vui, cặp đôi xuất hiện rạng rỡ, cùng nhau tiếp đón khách mời và thực hiện nghi thức mời rượu theo phong tục địa phương. Không khí buổi lễ diễn ra đông đúc, có sự tham dự của gia đình hai bên và nhiều khách mời.

Tuy nhiên, điều khiến dư luận đặc biệt chú ý lại nằm ở một khoảnh khắc trong tiệc cưới. Khi chú rể cùng cô dâu đến bàn có cha cô dâu, ông thực hiện động tác nâng ly chào hỏi trong nghi thức mời rượu.

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Khoảnh khắc người đàn ông nâng ly chào hỏi cha cô dâu trong tiệc cưới bất ngờ khiến không khí xung quanh như chùng xuống. Một số ý kiến cho rằng đây chỉ là hành động xã giao bình thường trong đám cưới truyền thống, thể hiện sự tôn trọng giữa hai gia đình.

Ngược lại, cũng có người cho rằng chính sự chênh lệch tuổi tác quá lớn đã khiến những hình ảnh như vậy trở nên "nhạy cảm" hơn khi được đặt dưới góc nhìn của cộng đồng mạng.

Nhiều người cho rằng đây là một cuộc hôn nhân đặc biệt bởi sự khác biệt quá lớn về tuổi đời, trải nghiệm sống cũng như vị thế xã hội của 2 người. Không ít ý kiến bày tỏ sự hoài nghi, đặt câu hỏi về khả năng hòa hợp lâu dài của cặp đôi.

Tuy nhiên, cũng có quan điểm cho rằng việc đánh giá một cuộc hôn nhân chỉ dựa trên tuổi tác là chưa đủ. Trong xã hội hiện đại, ngày càng xuất hiện nhiều cặp đôi có khoảng cách tuổi tác lớn nhưng vẫn xây dựng được cuộc sống gia đình hạnh phúc.

Tác giả: Minh Hoa (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn