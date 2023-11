Chồng dùng then cửa gỗ ném vợ, khiến con riêng nhập viện

Ngày 11/11, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ đang điều tra, làm rõ vụ “Cố ý gây thương tích” xảy ra trên địa bàn xã Giáp Lai, huyện Thanh Sơn.

Nguyễn Chung Dũng làm việc với cán bộ điều tra





Quá trình điều tra, bước đầu Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Sơn xác định ngày 8/11, chị H.T.Th (SN 1981, trú xã Sơn Hùng, huyện Thanh Sơn) đưa cháu B. (SN 2017, là con riêng của chị Th.) và cháu T. (SN 1998, là con nuôi của chị Th) đến nhà anh Nguyễn Chung Dũng (SN 1979, trú khu 8, xã Giáp Lai, huyện Thanh Sơn) - là chồng chị Th. chơi. Hiện, anh Dũng và chị Th. đang ly thân.

Đến khoảng 23h cùng ngày, giữa anh Dũng và chị Th. phát sinh mâu thuẫn, anh Dũng lấy chiếc then cửa bằng gỗ ném chị Th. nhưng không trúng mà trúng vào vùng trán của cháu B. và cháu T. đang ngủ trên giường. Cháu B. bị thương vùng đầu và được đưa đến Trung tâm y tế huyện Thanh Sơn sơ cứu, rồi chuyển sang Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ điều trị. Cháu T. bị xây xát nhẹ.

Tại cơ quan Công an, chị Th. trình báo sự việc như trên và cho biết thêm, anh Dũng chưa bao giờ đánh đập hai cháu.

Ngày 9/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Sơn đã triệu tập Nguyễn Chung Dũng tới làm việc. Tại đây, Dũng khai nhận do mâu thuẫn với chị Th. về việc xây nhà, nên Dũng đã cầm then cửa ném về phía chị Th. nhưng chị Th. tránh được. Chiếc then cửa sau đó bay trúng đầu cháu B. và cháu T.

Được biết, chị Th. từng có một đời chồng và hạ sinh cháu B. Năm 2020, chồng chị Th. không may qua đời. Sau đó, chị Th. kết hôn và về chung sống cùng Dũng. Quá trình chung sống, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn, chị Th. bỏ về sống cùng với mẹ đẻ ở xã Sơn Hùng.

Vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định.

Tác giả: Đức Sơn

Nguồn tin: congly.vn