Chồng chuốc thuốc mê để vợ bị 13 người xâm hại

Ngày 26/6, tòa án dỡ bỏ các lệnh hạn chế trong việc công bố danh tính của 13 đồng phạm trong vụ án một người chồng bị buộc tội chuốc thuốc mê và cưỡng hiếp vợ tại nhà riêng ở thị trấn Stockport.

Danh tính của những người đàn ông đến từ khắp Vương quốc Anh, trong độ tuổi từ 28 đến 73, hiện đã được công khai trước phiên tòa xét xử tại Manchester vào tháng 9. Tuy nhiên, người chồng không được nêu tên để bảo vệ danh tính của người vợ.

5 trong 13 bị cáo đến tòa án ở Manchester. Ảnh: PA

Người chồng, ở độ tuổi 60, bị cáo buộc đã chuốc thuốc mê và lạm dụng tình dục vợ mình trong hơn hai thập kỷ kể từ năm 2004.

Trong khoảng thời gian từ năm 2018 đến khi bị bắt vào 2025, ông ta bị cáo buộc đã mời những người đàn ông khác đến xâm hại vợ khi bà bất tỉnh. Các đồng phạm thuộc nhiều lĩnh vực ngành nghề như nhân viên cứu thương, huấn luyện viên bóng đá, DJ, tài xế taxi, người dắt chó đi dạo, thợ gia công kim loại.

Trong các phiên điều trần sơ bộ tại tòa án ở Manchester, một số người đàn ông bị cáo buộc trực tiếp tham gia hành vi xâm hại nạn nhân, trong khi những người khác bị cáo buộc xúi giục thông qua mạng Internet.

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Trước đó, người chồng phủ nhận tất cả 48 tội danh trong bản cáo trạng. Ngày 22/6, ông ta đã thay đổi một số lời khai, thừa nhận 5 tội danh hiếp dâm và hàng loạt tội danh xâm hại tình dục đối với vợ, cũng như việc chia sẻ ảnh hoặc video riêng tư mà không có sự đồng ý của vợ. Tuy nhiên, ông ta phủ nhận 33 cáo buộc khác, bao gồm 11 cáo buộc hiếp dâm.

Bị cáo Keith Fotheringham, kỹ thuật viên 59 tuổi, đã thừa nhận tội tấn công tình dục, âm mưu hiếp dâm, âm mưu bỏ thuốc mê để làm nạn nhân mất khả năng chống cự. Ông ta nhận tội vào tháng 2 và đang chờ tuyên án.

Những bị cáo khác không nhận tội đối với các cáo buộc hiếp dâm, âm mưu hiếp dâm, âm mưu tấn công tình dục.

Vụ án ở Stockport được giới điều tra Anh đánh giá là một trong những vụ xâm hại tình dục có tổ chức nghiêm trọng nhất những năm gần đây. Việc người chồng bị cáo buộc chuốc thuốc khiến vợ bất tỉnh rồi để cho nhiều người đàn ông khác xâm hại trong nhiều năm khiến dư luận liên tưởng đến vụ án của Dominique Pelicot tại Pháp.

Cả hai vụ việc làm dấy lên lo ngại về loại hình tội phạm sử dụng thuốc để vô hiệu hóa nạn nhân trước khi thực hiện hành vi xâm hại tình dục, đồng thời đặt ra câu hỏi về việc những hành vi này có thể kéo dài trong nhiều năm mà không bị phát hiện.

Tác giả: Tuệ Anh

Nguồn tin: vnexpress.net