Chồng bị điện giật, vợ và 2 con lao vào cứu, cả 4 đều tử vong

Một gia đình 4 người đã bị điện giật ở huyện Satara, bang Maharashtra, Ấn Độ, hôm 8/7 sau khi tiếp xúc với dây điện trần bên ngoài nhà trong trận mưa lớn.

Cảnh sát cho biết các nạn nhân gồm một cặp vợ chồng và 2 người con trưởng thành đã tử vong khi cố gắng cứu nhau. Một cuộc điều tra đã được tiến hành để xác định nguyên nhân dây điện bị nhiễm điện.

4 người thiệt mạng do điện giật ở Satara (Ảnh: X/@GUMMALLALAKSHM3)

Vụ việc xảy ra tại làng Khamgaon thuộc huyện Satara. Theo cảnh sát, ông Satish còn gọi là Pisuradya Kisan Shinde, là người đầu tiên tiếp xúc với dây điện trần bên ngoài nhà.

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Vợ ông, Gangubai Shinde, con trai Sachin Shinde và con gái Aarti Shinde đã vội vàng chạy đến giúp ông. Tuy nhiên, họ đều bị điện giật. Cả 4 người đều tử vong ngay tại hiện trường.

Cảnh sát từ Đồn Cảnh sát Nông thôn Phaltan đã đến hiện trường ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc. Thi thể đã được chuyển đến Bệnh viện Phaltan Sub-District để khám nghiệm tử thi. Một báo cáo về cái chết do tai nạn (ADR) đã được lập.

Các nhà điều tra đang xem xét các tình tiết dẫn đến việc dây điện bị nhiễm điện và liệu sự bất cẩn hay sự cố về cơ sở hạ tầng có góp phần gây ra thảm kịch này hay không.

Các quan chức cho biết nguyên nhân chính xác của vụ tai nạn sẽ được xác định sau một cuộc điều tra chi tiết, bao gồm cả việc kiểm tra kỹ thuật hệ thống điện và dây cáp bị hư hỏng.

Tác giả: Phương Linh (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn