Choáng với độ giàu của Mai Phương Thúy: Chi 120 tỷ mua căn hộ tặng em gái

Không chỉ nổi tiếng với nhan sắc và sự nghiệp thành công, Hoa hậu Mai Phương Thúy còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi khối tài sản đáng kể sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật và đầu tư kinh doanh. Mới đây, thông tin nàng hậu tặng em gái Mai Ngọc Phượng một căn hộ trị giá khoảng 120 tỷ đồng bất ngờ nhận được sự quan tâm của cư dân mạng.

Được biết căn hộ là sky villa rộng khoảng 400m², nằm ở tầng 44 và 45 của một dự án cao cấp tại Hà Nội. Thông tin này nhanh chóng khiến nhiều người bất ngờ bởi mức độ chịu chi của Hoa hậu Việt Nam 2006. Không ít khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tình cảm chị em gắn bó cũng như tiềm lực tài chính của Mai Phương Thúy sau nhiều năm hoạt động trong showbiz và lĩnh vực đầu tư.

Hoa hậu Mai Phương Thúy tặng em gái căn hộ trị giá 120 tỷ. Được biết căn hộ là sky villa rộng khoảng 400m², nằm ở tầng 44 và 45 của một dự án cao cấp tại Hà Nội. Ảnh: FBNV

Trước đó vào năm 2025, Mai Phương Thúy cũng từng tặng em gái một chiếc Mercedes trị giá gần 8 tỷ đồng. Ảnh: FBNV

Từ lâu, Mai Phương Thúy được xem là một trong những hoa hậu sở hữu cuộc sống giàu có Vbiz. Bên cạnh các hoạt động nghệ thuật, cô còn được biết đến là nhà đầu tư có tiếng trong lĩnh vực chứng khoán, bất động sản và nhiều ngành nghề khác. Người đẹp từng nhiều lần chia sẻ quan điểm tài chính độc lập, đồng thời khẳng định bản thân luôn ưu tiên việc tích lũy và đầu tư cho tương lai.

Dù sở hữu khối tài sản đáng ngưỡng mộ, Mai Phương Thúy lại khá kín tiếng về đời tư. Trên mạng xã hội, nàng hậu chủ yếu chia sẻ những câu chuyện liên quan đến công việc, cuộc sống thường ngày hoặc những góc nhìn cá nhân về đầu tư và kinh doanh.

Ở tuổi ngoài 30, Mai Phương Thúy vẫn là cái tên nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Không chỉ gây chú ý bởi nhan sắc ngày càng quyến rũ, cô còn khiến nhiều người tò mò về cuộc sống giàu có, khả năng đầu tư "mát tay".

Mai Phương Thúy được xem là một trong những hoa hậu sở hữu cuộc sống giàu có Vbiz. Ảnh: FBNV

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Ít xuất hiện trước truyền thông nhưng em gái Mai Phương Thúy - Mai Ngọc Phượng từng nhiều lần gây chú ý bởi nhan sắc nổi bật không kém chị gái. Cả hai được nhận xét sở hữu nhiều nét giống nhau, đặc biệt là chiều cao ấn tượng và gương mặt thanh tú.

Khác với chị gái hoạt động trong lĩnh vực giải trí, Mai Ngọc Phượng lựa chọn cuộc sống kín tiếng và tập trung phát triển sự nghiệp riêng. Dù vậy, mỗi lần xuất hiện cùng Mai Phương Thúy, cô vẫn nhận được nhiều lời khen ngợi bởi ngoại hình nổi bật và phong thái tự tin.

Mai Phương Thúy từng tiết lộ bản thân luôn mong muốn mang đến cho gia đình, đặc biệt là mẹ và em gái, cuộc sống đủ đầy. Chính vì vậy, những thông tin liên quan đến việc nàng hậu mạnh tay chi tiền cho người thân, từ quà tặng giá trị đến việc hỗ trợ tài chính, thường xuyên nhận được sự quan tâm từ công chúng.

Ít xuất hiện trước truyền thông nhưng em gái Mai Phương Thúy - Mai Ngọc Phượng từng nhiều lần gây chú ý bởi nhan sắc nổi bật không kém chị gái. Ảnh: FBNV

Khác với chị gái hoạt động trong lĩnh vực giải trí, Mai Ngọc Phượng lựa chọn cuộc sống kín tiếng và tập trung phát triển sự nghiệp riêng. Ảnh: FBNV

Mai Phương Thúy đăng quang ngôi vị cao nhất tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam vào năm 2006. Với chiều cao 1,79m cùng gương mặt sắc sảo và phong thái tự tin, Mai Phương Thúy nhanh chóng trở thành một trong những hoa hậu nổi bật nhất của showbiz Việt. Sau khi đăng quang, người đẹp đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2006 và lọt Top 17 chung cuộc.

Tác giả: Minh Ngọc

Nguồn tin: Phụ nữ mới