Chiến tích chưa từng có của bóng đá châu Á ở World Cup

Nhật Bản cầm hòa Hà Lan với tỷ số 2-2 tại bảng F World Cup 2026.



Với hai chiến thắng và hai trận hòa tại World Cup 2026, các quốc gia châu lục này xác lập một cột mốc mới về sự ổn định và hiệu quả ngay trong giai đoạn khởi đầu.

Đóng góp đáng kể nhất vào thành tích này là Nhật Bản khi cầm hòa đội tuyển 3 lần giành á quân World Cup Hà Lan 2-2 tại bảng F. Kết quả này giúp thầy trò Hajime Moriyasu tạm thời giành được 1 điểm sau lượt trận đầu tiên.

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Chuỗi thành tích ấn tượng kể trên được thiết lập còn nhờ chiến thắng 2-1 của Hàn Quốc trước CH Séc ngày 12/6, tiếp nối bằng trận hòa 1-1 của Qatar trước Thụy Sĩ và thắng lợi 2-0 của Australia trước Thổ Nhĩ Kỳ trong cùng ngày 14/6.

Trở lại với đội tuyển Nhật Bản, bất chấp những tổn thất đáng kể về lực lượng do chấn thương trong quá trình chuẩn bị, các cầu thủ áo xanh vẫn thể hiện sự tổ chức kỷ luật và tinh thần kiên cường trước một đội tuyển lớn từ châu Âu.

Sự ổn định trong lối chơi trở thành yếu tố quyết định, giúp các cầu thủ áo xanh cầm hòa "Cơn lốc màu da cam". Giờ đây, Nhật Bản sẽ hướng sự chú ý sang cuộc chạm trán Tunisia diễn ra vào ngày 21/6.

Tác giả: Huy Trưởng

Nguồn tin: znews.vn

